£±Æü£³²ó¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤¿©»ö¤¬¹¹Ç¯´ü¤ÎÉÔÄ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¡£Áí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡Ö°Õ¼±¤·¤Æ¤È¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¡ã¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡ä¡£È©¤äÈ±¤Ê¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î·ò¹¯¤ä½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×
¼êÂ¤Î¤·¤Ó¤ì¡¢Îä¤¨¤äÄË¤ß¡¢µ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¡Ä¡Ä¹¹Ç¯´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿½÷À¤Ï¡¢¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Áí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¤Î³á¾°»ÖÀèÀ¸¤Ï¡¢¡Ö¹¹Ç¯´ü¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢Ã±¤ËÇ¯Îð¤Ë¤è¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊÑ²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸Ä¡¹¤ÎÂÎ¼Á¤äÀ¸³è½¬´·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢³áÀèÀ¸¤ÎÃø½ñ¡Ø¹¹Ç¯´ü¤ÎÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤Ï±ÉÍÜÉÔÂ¤¬9³ä¡Ù¤«¤éÈ´¿è¤·¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¼£ÎÅ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¹¹Ç¯´üÂÐºö¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¡Û¿©»ö¤Ï¡ÈµÕ¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¡É¤ò¿´¤¬¤±¤Æ
£³¿©¤¤Á¤ó¤È¡¢É¬¤º¿©¤Ù¤ë
¹¹Ç¯´ü¤ÎÉÔÄ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¤Þ¤ºÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡×¡£
¤½¤ì¤â¡¢£±Æü£³²ó¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¿©»ö¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤È¤¯¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Ä«¿©¤Ç¤¹¡£
¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¿©Íß¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö³èÆ°¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤ÇÄ«¿©¤òÈ´¤¤¤¿¤ê¡¢·Ú¤¯ºÑ¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤±¤ì¤É¤âÄ«¿©¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÂÎ¤È¿´¤ÎÄ´»Ò¤òº¸±¦¤¹¤ë¡¢Âç»ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤Ç¤¹¡£
Ä«¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Êäµë¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡Ä¡Ä
¹¹Ç¯´ü¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¼«Î§¿À·Ð¤ÎÆ¯¤¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢Ä«¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Êäµë¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÄ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢·ìÅüÃÍ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Èè¤ì¤¬È´¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬Íî¤Á¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¹¹Ç¯´ü¤ÎÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤Ï±ÉÍÜÉÔÂ¤¬9³ä¡Ù¡ÊÃø¡§³á¾°»Ö¡¿¤¢¤µ½ÐÈÇ¡Ë
¤Þ¤¿¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¤ÎÍ½ËÉ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤«¤é¤â¡¢¡ÖÄ«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¡¢Ãë¤Ï¤Û¤É¤Û¤É¡¢Ìë¤Ï·Ú¤á¡×¤È¤¤¤¦¡ÈµÕ¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É·¿¡É¤Î¿©»ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¹¹Ç¯´ü°Ê¹ß¤Ï¡¢Ìë¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ë¤È°ß¤äÄ²¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÍâÄ«¤â¿©Íß¤¬½Ð¤º¡¢¤Þ¤¿Ä«¤òÈ´¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿°½Û´Ä¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤«¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¤¤Ä¿©¤Ù¤ë¤«¡×¤âÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£
Ä«¤ÈÃë¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò£²ÉÊ¤º¤Ä
¿©»ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤È¤¯¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤È¤ê¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡×¤Ç¤¹¡£
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¶ÚÆù¤ÎºàÎÁ¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Û¥ë¥â¥ó¤ä¹ÚÁÇ¡¢ÌÈ±ÖºÙË¦¡¢¿À·Ð¤ÎÆ¯¤¤ò½õ¤±¤ëÊª¼Á¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È©¤äÈ±¡¢ÄÞ¤È¤¤¤Ã¤¿¸«¤¿ÌÜ¤Î·ò¹¯¤Ë¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ï¡ÖÂÎ¤È¿´¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ë±ÉÍÜÁÇ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤¯¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢Ä«¤ÈÃë¤Ë¡¢Æù¡¢µû¡¢Íñ¡¢ÂçÆ¦À½ÉÊ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò£²ÉÊ¤º¤Ä¤È¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ï¹¹Ç¯´üÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¿©½¬´·¤Ç¤¹¡£
¼ê·Ú¤Ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¤È¤ì¤ë¤è¤¦¹©É×¤·¤Æ¡ã¡Ø¹¹Ç¯´ü¤ÎÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤Ï±ÉÍÜÉÔÂ¤¬9³ä¡Ù¤è¤ê¡ä
½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎºàÎÁ¤Ë¤â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ï»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢Ä«¤äÃë¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢·ìÅüÃÍ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤ä¥¤¥é¥¤¥é¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ê·Ú¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄ«¡Û
¡öÍñ¡ÜÇ¼Æ¦
¡ö¥µ¥Ð´Ì¡ÜÆ¦Éå
¡ö·Ü¤µ¤µ¤ß¡Ü¤æ¤ÇÍñ
¡ÚÃë¡Û
¡ö·Ü¤à¤ÍÆù¡ÜÆ¦Éå
¡öµû¤Î±ö¾Æ¤¡ÜÍñ¾Æ¤
¡öÆÚ¤·¤ã¤Ö¡ÜÇ¼Æ¦
Æ°ÊªÀ¤È¿¢ÊªÀ¡¢¤É¤Á¤é¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤È¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
´°àú¤òÌÜ»Ø¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤
Ë»¤·¤¤Ä«¤Ë¤¢¤ì¤³¤ì½àÈ÷¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡È¼ê¤ò¤«¤±¤º¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡É¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤æ¤ÇÍñ¡£Á°¤ÎÈÕ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤æ¤Ç¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Ä«¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤«¤é½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤¹¤°¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Æ¦Éå¤Î¥ß¥Ë¥Ñ¥Ã¥¯¤äÇ¼Æ¦¤â¡¢Çã¤¤ÃÖ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¼ê´Ö¤Ê¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë°ìÉÊ¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥à¤ä¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ê¤É¤Î²Ã¹©¿©ÉÊ¤Ï¡¢±öÊ¬¤äÅº²ÃÊª¤ÎÌÌ¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ï¤¹¤¹¤á¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Æü¡×¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤È¤·¤Æ¡¢¾å¼ê¤Ë»È¤¦¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¤ë¤À¤±Åº²ÃÊª¤Î¾¯¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤òÁª¤ó¤Ç¡¢ÌîºÚ¤È°ì½ï¤Ë¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¹©É×¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËèÆü¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´°àú¤òÌÜ»Ø¤¹É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÄ«¤ÈÃë¤Ë¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò£²ÉÊ¤È¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê½¬´·¤ò¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¹¹Ç¯´ü¤ÎÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤Ï±ÉÍÜÉÔÂ¤¬9³ä¡Ù¡Ê¤¢¤µ½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£