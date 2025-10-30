トヨタが新たな「ハイエース」世界初公開！ 「ちょうどイイ」“4ナンバー”サイズから「スーパーロング」まで種類豊富に！ JMS2025でお披露目の「次世代商用バンコンセプト」が向かう世界とは

2023年に初登場の「カヨイバコ」が新たなバリエーションとともに帰ってきた！

東京ビッグサイト（東京都江東区）を会場に2025年10月29日から開催されている「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」。

さまざまなコンセプトモデルが展示されているなか、トヨタのブースには2年前の「JMS2023」で初披露となった「カヨイバコ」の新シリーズが複数台展示され、そのうちの2モデルには「ハイエース コンセプト」の名前を掲げたモデルも展示されていました。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「“新たな”ハイエース」です！ 画像で見る（30枚以上）

いったいどのようなクルマなのでしょうか。

「カヨイバコ」が新たな形態に進化した！

2023年10月に発表された、いわば“初代”カヨイバコは、拠点間を行き来しながら部品や製品を安全かつ効率的に運ぶ「通い箱（通函）」をモチーフとし、ユーザーの使い方に合わせて目的に応じて役割を変えることができる「超拡張性能」を備えているモデルとされていました。

当時発表されたボディサイズは、全長3990mm×全幅1790mm×全高1855mm、ホイールベース2800mmというコンパクトなものとなっています。

そんなカヨイバコは、2023年の時点でユーザーからの反響が非常に大きかったとのこと。今回は、より現実的なモデルとして“再登場”という形になりました。

ボディサイズ（今回は非公開）は、前回のモビリティショーで登場したものを基本サイズとし、中型のものと大型のもの、そしてダイハツがリリースする軽自動車サイズのものと4種類のワイドな展開となりました。

その中で中型サイズと大型サイズのモデルには、人気ワンボックス型商用バンの名を冠した「ハイエース コンセプト」として展示されています。

正確なボディサイズは明らかとなっていませんが、中型サイズが現行型のハイエースでいうところのロング・標準幅、大型サイズがスーパーロング・ワイド幅・ハイルーフモデルに近しいものになっているとのこと。

そして基本サイズは、ハイエースよりもコンパクトなものとなっており、キャラクター的にはコンパクトクラスの「タウンエース」に近い存在になるのかもしれません。

ただ前回のJMS2023で公開された、往年の「bB」を思わせるカスタマイズモデルや、アウトドアレジャー仕様のような乗用モデルも合わせて検討しているということで、こちらも楽しみに待ちたいところです。

前回のカヨイバコは、BEV（バッテリーEV：電気自動車）であるとされていました。

しかし今回の“新”カヨイバコ／ハイエース コンセプトは、より現実的なモデルを目指したといい、気になるパワーユニットはBEVのほかHEV（ハイブリッド車）やPHEV（プラグインハイブリッド車）、そしてICE（エンジン車）と、さまざまなものを搭載できるようにしているとのことです。

会場の開発担当者は、現行型ハイエースのようなキャブオーバータイプ（エンジンを運転席下に配置し、室内空間を最大限に活用するレイアウト）では、近い将来さらに強化されるであろう衝突安全基準をクリアするのが難しいと話します。

なお“新”カヨイバコ／ハイエース コンセプトは、フロントエンジンレイアウトを採用しており、実はJMS2023のカヨイバコとはパッケージングの考え方も異なります。

しかし、４ナンバーサイズ（全長4700mm×全幅1700mm以内）をキープしながらも、荷室容量も現行型ハイエース（4ナンバー車）と同等のサイズを確保できるようにするということなので、使い勝手の面で劣ることはなさそうです。

現状ではあくまで“コンセプト”であるということですが、実車を見てみると前回のカヨイバコから比べるとかなり現実的なスタイルとなっていることがうかがえ、実はそう遠くない未来に登場する可能性も高そうです。

ひとつのプラットフォームでさまざまなパワートレインやボディサイズの車両を造ることができれば、結果的にコストを抑えることができ、ひいてはユーザーへ低価格で提供することも可能ということにつながります。今後の展開に期待したいところです。

※ ※ ※

ダイハツブースに展示されたカヨイバコの軽自動車バージョン「カヨイバコK」は、ラストワンマイルを担うBEVというコンセプトとなっており、運転席側がヒンジドアとスライドドア、助手席側が大型のスライドドア1枚となっていて、完全なワンシーター仕様でした。

JMS2025会場で放映されたコンセプトムービーでは、自動運転も組み合わせて仕事と遊びを両立するシーンも描かれており、トヨタのカヨイバコシリーズよりも、少し先の未来を意識している感も。

しかしこちらもどこまで実現するのか楽しみな仕様となっていました。