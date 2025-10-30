◇第50回社会人野球日本選手権大会第2日・1回戦 日本生命5―4SUBARU（2025年10月29日 京セラD）

1回戦3試合が行われ、日本生命はSUBARUを5―4で下して2年ぶりの初戦突破を決めた。「6番・DH」の竹中研人内野手（23）が2本塁打を含む3安打4打点の活躍で逆転勝利に導いた。

2度のリードを許す展開に、北海道出身の竹中は母校で何度も聞いた言葉を思い返していた。「勝利への執念」。田中将大（現巨人）らを擁して2度の夏の甲子園優勝を経験した駒大苫小牧（北海道）で受け継がれている言葉だ。0―2の2回に右越えソロ、1―2の6回2死二塁では右翼5階席への逆転2ランを放ってナインを鼓舞し続けた。そして、再度逆転を許した3―4の8回2死一塁では左翼線への同点二塁打を決め、直後の逆転劇を呼んだ。

「今日は配球の読みが当たっただけかな…。でも、最高ですね」

好不調の波が大きく、入社2年目の今年は出場機会に恵まれずにいた。都市対抗では4強入りしながら、出場機会は2打席のみ。「出塁を第一に考えるようになった」。打撃練習では持ち前の一発長打だけでなく、センター返しを徹底した。加えて、首脳陣から求められたことは「どんな時でも明るく、元気に」。その陽気さも劣勢の場面で一役買った。

「先は見ない。目の前の勝利が第一」。勝利への執念が、名門の選手たちに乗り移った。 （河合 洋介）