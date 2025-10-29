使うアイテムは多いのに、スペースは限られる洗面所収納。「狭い洗面所だから、片付かなくても仕方ない…」とあきらめていませんか？ 整理収納アドバイザーの資格を持つ松尾千尋さんは、築約40年の団地のミニマムな洗面所でも、たっぷり収納できて使いやすい動線を確保。限られた空間を「大容量＆機能的収納」に変えるコツを3つ、紹介してくれました。

1：ボックスと引き出しでつくる「大容量収納」

洗面台下には、シャンプーや化粧品などを積み重ね可能な大きめの無印良品のボックスにまとめて収納しています。旅行用サンプルもジップ式の袋に入れて同じボックスに入れておくと、必要なときにすぐ取り出せて便利。

【写真】洗面台下は無印良品のアイテムで大容量収納！

石けんや歯ブラシ、ヘアゴムなど細かいアイテムのストックはこちらも無印良品の積み重ね式の引き出し収納に分けて入れると、迷子になりにくく取り出しやすさもアップします。縦に積み重ねられるので、収納力も定位置管理もばっちりです。

洗濯洗剤やお風呂洗い用の洗剤はあえて箱に入れず、そのまま収納。理由は「箱に入れるとかえってかさばるから」。

使用頻度の低いストックは奥に、よく使うものは手前に置くことで、出しいれもスムーズです。

2：ドライヤーとヘアアイロンは「定位置＋安全」がポイント

毎日使うドライヤーは、扉にフックでつるしています。朝晩すぐに手に取れるのでストレスがありません。 コンセントは差しっぱなしですが、スイッチつきタップで使い終わったら通電をオフにするので安全です。

ヘアアイロンは、耐熱の専用ポーチに入れ、洗面台下のボックスに収納。アツアツの状態でもすぐにしまえるので出しっぱなしがなくなりました。

3：化粧品は「仕きる＆立てる」で使いやすく

スキンケア用品や化粧品は鏡裏の収納を活用。メイク用品は100円ショップのプラスチックケースを使って仕きり、使いやすくしています。

メイクブラシや美容バサミなどの倒れやすいものは、配線用のコードフックをケースの裏に取りつけ、1本ずつ立てて収納。取り出しやすさが格段にアップしました。

鏡裏の収納トレーや棚は、段を変えたり外したりできるものもあるので、収納したいものに合わせて組み替えるだけで、驚くほど使いやすくなります。

自分の家に合う収納を見つけることが大切

洗面台下の収納は、長年試行錯誤してきた場所。以前は伸縮式の棚を使って配管を避けていましたが、逆にスペース効率が落ちるという失敗も。

今の住まいでは、奥行きの異なるボックスを組み合わせる方法が最適だとわかりました。

ですが、最も大切なのは、「ストックをもちすぎない」こと。洗剤などは、つめ替えがなくなる頃に次を注文すれば十分間に合います。

量を見直しながら収納を工夫すれば、狭い洗面所でもぐんと快適になりますよ。