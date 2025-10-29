PSは3先発で2勝1敗、防御率3.50…18回で25K

【MLB】Bジェイズ 6ー2 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦に「1番・投手兼指名打者」で投打同時出場した。WS初登板は7回途中まで投げて6安打4失点、6奪三振1四球の粘投もポストシーズン初黒星を喫した。試合後、ムーキー・ベッツ内野手は「僕らが応えられなかった」と肩を落とした。

前日は延長18回＆6時間39分の激闘を制してシリーズを先勝したドジャース。大谷はは2本塁打含む4打数4安打3打点、4打席連続敬遠と四球で9打席連続出塁を達成した。疲労も気になる中、初回は2死から四球と三塁内野安打で一、二塁としたが、カークをスイーパーで一飛に。2回は7球で3者凡退に抑えた。しかし、1点先取した3回、1死一塁からゲレーロJr.に甘く入ったスイーパーを左中間へ逆転2ランを運ばれた。

その後も粘りの投球を見せ、4回は3者連続で空振り三振を奪った。6回まで2失点に抑え、7回も続投したが先頭から2者連続ヒットを許して降板。その後、バンダが走者を還したことで失点は4になった。

重苦しい雰囲気のドジャースのクラブハウス。大谷の後ろを打つベッツは4打数1安打とサポートできなかった。報道陣から“投手・大谷”について聞かれると、「良かったよ。彼は良かった。オオタニは（試合に勝つ）チャンスを作ってくれたけど、僕らが攻撃で応えられなかった」と唇を噛んだ。そして「本当にそれだけ。彼は良い投球をした」と、称えつつも自らの不甲斐なさを悔いた。（Full-Count編集部）