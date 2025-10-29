ÂçÃ«æÆÊ¿¤â¡Ö¿Í´Ö¤À¡×¡¡¥É·³´ÆÆÄ¡¢PS½é¹õÀ±¤â¡È¸¥¿È¡É¤Ë´¶¼Õ¡ÖËÜÅö¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï
¡ÚMLB¡ÛB¥¸¥§¥¤¥º 6¡¼2 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÂè4Àï¤Ë2-6¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï7²óÅÓÃæ6°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¡¢6Ã¥»°¿¶1»Íµå¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½é¹õÀ±¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ1»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Ï¿Í´Ö¤À¡£º£Æü¤ÏÁê¼ê¤¬¤¤¤¤µå¤òÅê¤²¤Æ¤¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï2²ó¤ËE¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Îµ¾Èô¤ÇÀè¼èÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤¬3²ó¤Ë¥²¥ì¡¼¥íJr.¤ËµÕÅ¾2¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£7²ó¤Ë¤ÏÂçÃ«¤¬Ìµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤Æ¹ßÈÄ¤·¡¢¥Ð¥ó¥À¤È¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤Æ4ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÁ°Æü¤Ë4Ä¹ÂÇ9½ÐÎÝ¤Î³èÌö¡£±äÄ¹18²ó¡¢6»þ´Ö39Ê¬¤Î»àÆ®¤ò½ª¤¨¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Þ¡¼¥¯¡Ê¥×¥é¥¤¥¢¡¼Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ë¤¬Èà¤Ë6²ó¤Î»þÅÀ¤Ç¤¢¤È¤É¤ì¤¯¤é¤¤¹Ô¤±¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤é¡¢Èà¤Ï¤¢¤È3¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¤È¸À¤Ã¤¿¡£Èà¤ÏÂÎ¤Î¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÏËÜÅö¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡7²óÅÓÃæ¤Ç¤Î¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ð¥ó¥À¤È¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬Ê£¿ô°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ4ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥À¤Ëº¸ÂÇ¼Ô¤ò3¿Í¤¢¤Æ¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¥ë¡¼¥«¥¹¤ËÂåÂÇ¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢Èà¡Ê¥Ð¥ó¥À¡Ë¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î»àÆ®¤Î±Æ¶Á¤òÌä¤ï¤ì¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ÊÁê¼êÀèÈ¯¤Î¡Ë¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡£»×¤¦¤È¤³¤í¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤é¤â¡ÊºòÆü¤Ï¡Ë²æ¡¹¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡×¤ÈÁê¼êÅê¼ê¤ò¾Î¤¨¤¿¡£ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¤³¤ì¤Ç2¾¡2ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤Ë¡£29Æü¡ÊÆ±30Æü¡Ë¤ÎÂè5Àï¤Ç¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬À¤³¦°ì¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë