足指の感覚不足が投球を不安定に…自宅でできるタオル引き寄せ

安定感に欠けたり、投球動作を乱したりする投手に、“共通の欠点”はあるのだろうか。中学硬式野球の強豪「関メディベースボール学院」でトレーナーを務める藤田真悟さんは「足の裏の弱さ」に着目。「自分の体重をコントロールして安定させるにはとても大切」と強調する。

裸足で遊ぶことが少ない現代の子どもたち。藤田さんは「投げる時に足の指を使うことすらない」と懸念する。足の指は体重をコントロールし、体を動かす上で根幹となる部分だが、多くの子どもが有効に使えていないという。

課題解消のトレーニングとして、藤田さんは「タオル引き寄せ運動」を推奨する。タオルを足の指だけで引き寄せるドリルだ。床に敷いたタオルの上に足を置き、指を開いたり閉じたりさせながらタオルをつかんでいく。

本来は立って行うが、座っていても問題ない。やりすぎると足がつることもあるので、合間にストレッチを入れていく。左右両方でバランスを取りながら行うことも重要だ。

投球だけでなく打撃や走力向上などにも繋がり、効果も幅広い。野球の基本動作すべてに好影響を生む「足の裏強化」で、パフォーマンス向上を目指したい。（First-Pitch編集部）