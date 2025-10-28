日清製粉ウェルナが祝福投稿

ドジャース・大谷翔平投手は24日（日本時間25日）に敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第1戦で7回の第4打席で自身のワールドシリーズ初本塁打を放った。試合には敗れたものの、お馴染みの日本企業は豪華な祝福投稿でファンを喜ばせた。

大谷と広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは今季、大谷が本塁打を放つたびに本塁打数に応じたパンケーキを積み重ねる「SHO-TOWER」を自社X（旧ツイッター）で公開している。今回も日本時間での週明けとなったこの日に投稿した。

ポストシーズン仕様の分厚いパンケーキを6枚積み重ね、そのテッペンには甘そうなサツマイモが乗せられていた。「ワールドシリーズ初のホームランでしたね 明日の試合も楽しみです」「今回はおいものトッピング 甘くておいしい」とのコメントも綴られていた。

秋味満載の“美味しい”投稿にファンも反応。「待ってましたぁ」「食欲の秋」「どんどん美味しそうに」「まだまだホットケーキ焼かないと」「もうあと何段か積み上げられます様に」「バックの字もさつまいもカラーに」といったコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）