連覇を狙うドジャースと、32年ぶりの世界一を狙うブルージェイズのワールドシリーズ（WS＝7回戦制）は27日（日本時間28日午前9時開始予定）に第3戦が行われる。1勝1敗のタイとし本拠地・ロサンゼルスでの3連戦に臨むドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）は試合前にドジャースタジアムで会見。球団OBの野茂英雄氏（57）が第3戦の始球式を務めることについて言及した。

報道陣から野茂氏とのチームメートとしての思い出について聞かれると「彼は本当にストイックで、戦士のような投手だった。日本という国全体を背負っていた存在だ」と振り返った。

また「素晴らしいチームメートで、野球を愛し、仲間を大切にしていた。練習にも意図があって、一切の妥協がなかった。彼とチームメートでいられたのは光栄なことだ。今夜また会えるのが楽しみだよ」と再会を待ち望んだ。

始球式でトルネード投法を投げると思うかと尋ねられると「ぜひ見たいね（笑）」と当時の投球フォームを思い浮かべたように懐かしんだ。また「あのトルネードからスプリットを投げてほしい」と要望しつつ「でも、たぶんやらないだろうな」と笑った。