¥í¥Ã¥Æ¡¢9²ó¤Ë»³ËÜÂçÅÍ¤¬·è¾¡ÂÇ¡¡°ÂÅÄ¾°·û¤¬4°ÂÂÇ¡Ä¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹L¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¾¡Íø
ÀèÈ¯¤Î×¢ÃÓ¹¯»ÖÏºÅê¼ê¤¬4²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤Î5²ó¥¼¥íÉõ
¡¡27Æü¤ËÅÔ¾ë±¿Æ°¸ø±àÌîµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè22²ó¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤Ï¡¢¥í¥Ã¥Æ¤¬5¡¼2¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï3²ó¡¢2»à¤«¤é°ÂÅÄ¾°·ûÆâÌî¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢5²ó¤Ë¤ÏÃÓÅÄÍèæÆÆâÌî¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¡¦×¢ÃÓ¹¯»ÖÏºÅê¼ê¤¬4²ó¤ò½ª¤¨¤Æ¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤È¹¥Åê¡£5²ó¤Ï2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤òÃÇ¤Á¡¢5²óÌµ¼ºÅÀ¤ÇÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡6²ó¡¢ËÜÁ°°êÌéÅê¼ê¤¬2¼ºÅÀ¤â¡¢Æ±ÅÀ¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿9²ó¡¢»³ËÜÂçÅÍ³°Ìî¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç3¡¼2¤È¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Å¨¤Î¼ººö¤Î´Ö¤Ë2ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤Ï¡¢×¢ÈªÆØÌéÅê¼ê¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÄù¤á¤¿¡£¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¥í¥Ã¥Æ¡£°ÂÅÄ¤¬4°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤È³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÀèÈ¯¡¦´äºê½ÔÅµÅê¼ê¤¬Ëè²ó°ÂÂÇ¤òµö¤·5²ó2¼ºÅÀ¡£6²ó¤ËºûÀîµÈ¹¯³°Ìî¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢9²ó¤Ë¼éÈ÷¤¬Íð¤ì¤ë¤Ê¤É¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë