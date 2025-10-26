ドジャース入団の経緯から残る因縁

【MLB】ドジャース 5ー1 Bジェイズ（日本時間26日・トロント）

ブーイングを浴びても、やはりスーパースターだった。24日（日本時間25日）から始まったブルージェイズとのワールドシリーズで、ドジャースの大谷翔平投手は敵地のファンから大ブーイングの洗礼を受けた。しかし、翌25日（同26日）の試合前には一転して意外な光景が広がっていた。

24日（同25日）の第1戦では、7回の第4打席で2ランを放った大谷。すると、9回2死で迎えた第5打席では敵地から「We don’t need you！」のチャントが起きていた。2023年オフ、大谷がFAとなった際はブルージェイズも移籍先の最終候補とみられていたが、最終的に大谷はドジャース入り。この際の因縁を印象づける光景だった。

しかし、第2戦の試合前、大谷が練習後に恒例のプレゼントを行おうとボールを頭上に掲げると、敵地のファンは大喜び。ボールをもらうために「ショウヘイ！」と歓声を上げ、投げ込まれた観客席ではブルージェイズカラーの服装をしたファンが争奪戦を繰り広げていた。

この様子にSNSでは「ボールはもらうんかい！ 笑」「ブルージェイズファンでも欲しいものは欲しい」「結局ブルージェイズファンも翔平が好きwww」「手のひらくるっくるやんw」「敵地でも愛されとるなぁ。ブーイングは野球への愛に納得」「声高らかに必要ないとか言っておいて笑」「結局好きなんじゃん」「だれでも惹きつけてしまう大谷さん」などのコメントが書き込まれていた。（Full-Count編集部）