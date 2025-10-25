「逆方向も使ってヒットを打ったり、四球を選んだりしないといけない」

【MLB】Bジェイズ 11ー4 ドジャース（日本時間25日・トロント）

ドジャースは24日（日本時間25日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第1戦に4-11で大敗し、世界一連覇へ黒星発進となった。デーブ・ロバーツ監督は投打に対して苦言を連発した。

2-2の6回に打者12人の猛攻で2被弾を含む6安打を集中され一挙9点を失った。先発のスネルが無死満塁のピンチを招いて降板すると、救援したシーハン、バンダも勢いを止められず。指揮官は両投手に「立ち直らないといけない。私たちは彼らの力を必要としている。（ワールドシリーズ制覇まで）まだ長い道のりだから、間違いなくいい投球をしないといけない」と奮起を促した。

また6安打4得点だった打線にも「大事な場面で（相手）投手を上回らないといけない。逆方向も使ってヒットを打ったり、四球を選んだりしないといけない」「私たちはもっとできるし、もっとよくならないといけない」とハッパを掛けた。

「試合を接戦にとどめる必要があった」と肩を落としたロバーツ監督。25日（同26日）の第2戦は山本由伸投手が先発する。（Full-Count編集部）