¡¡¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢Èï³²¼Ô¤Î£¹³ä¤¬´éÌÌ¤òÉé½ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢½©ÅÄÂç¹âÅÙµßÌ¿µßµÞ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÃæ±Ê¡Ê¤Ê¤«¤¨¡Ë»Î»ÕÌÀ¡Ê¤Ï¤¸¤á¡Ë¶µ¼ø¤é¤ÎÄ´ºº¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡½±¤ï¤ì¤¿»þ¤Ï´é¤äÆ¬Éô¤ò¼é¤ëËÉ¸æ»ÑÀª¤ò¼è¤ë¤è¤¦´«¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Ãæ±Ê¶µ¼ø¤é¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯¤ËÆ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¼£ÎÅ¤·¤¿´µ¼Ô£²£°¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¼õ½ýÉô°Ì¡ÊÊ£¿ô¡Ë¤Ï´éÌÌ¤¬£¹£°¡ó¡¢¼ê¤äÏÓ¤¬£·£°¡ó¡¢Æ¬Éô¤¬£¶£°¡ó¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£´é¤äÆ¬Éô¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ä¥­¥Î¥ï¥°¥Þ¤ÎÂÎÄ¹¤¬£±¥á¡¼¥È¥ë£±£°¡Á£±¥á¡¼¥È¥ë£µ£°¤Ç¡¢°Ò³Å¤Î¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤ÎÁ°µÓ¤Î°ÌÃÖ¤¬¡¢¿Í¤Î´éÌÌÉÕ¶á¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¿¤á¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£

¡¡¥¯¥Þ¤ÏÂÎ½Å¤¬£¸£°¡Á£±£²£°¥­¥í¤¢¤ê¡¢»þÂ®£´£°¥­¥í¤ÇÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤¿¤á¡¢¹¶·â»þ¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢±Ô¤¤ÄÞ¤Ç½ý¤â¿¼¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Èï³²¼Ô¤Î£¸³ä¤¬¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ê£Ð£Ô£Ó£Ä¡Ë¤äÉÔÌ²¡¢Æ°Ø©¡Ê¤É¤¦¤­¡Ë¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¡¡¥¯¥Þ¤ËÁø¶ø¤·¤¿»þ¤Ï¡¢ÌÜ¤ò¤½¤é¤µ¤º¤Ë¸å¤º¤µ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÆÍÁ³½Ð¤¯¤ï¤·¤¿ºÝ¤Ï¥¯¥Þ¤â¶½Ê³¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ±Ê¶µ¼ø¤Ï¡Ö´é¤ÈÃ×Ì¿½ý¤Ë¤Ê¤ëðô¡Ê¤±¤¤¡ËÆ°Ì®¤äµ¤´É¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¼ó¤Î¸å¤í¤Ç¼ê¤òÁÈ¤ó¤ÇÂÎ¤ò´Ý¤á¤ëËÉ¸æ»ÑÀª¤ò¤È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£È¿·â¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤ì¤Ð¡¢¥¯¥Þ¤Ï¿ôÊ¬¤ÇÎ©¤Áµî¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ê½©ÌîÀ¿¡Ë