¶¥¹ç»ØÌ¾¤ÎÎ¢¤Ç°ìËÜÄà¤ê¤ÇÂçÀ®¸ù¡Ä2015Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤«¤é10Ç¯¡¡ÌÀ°ÅÊ¬¤«¤ì¤ë¡È¸½ºßÃÏ¡É
¹â¶¶½ãÊ¿¤ËºÇÂ¿3µåÃÄ¤¬¶¥¹ç¡Ä¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤âÂ¿¿ô
¡Ö¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ supported by ¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡×¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¿·¤¿¤Ë¥×¥í¤ÎÌç¤òÃ¡¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡È½é¡¹¤·¤¤¡ÉÁª¼ê¤¿¤Á¡£10Ç¯Á°¤Ë¤â¤Þ¤¿¡¢115¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¥×¥íÆþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£10Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤ÆÌÀ°ÅÊ¬¤«¤ì¤¿2015Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤¿¤³¤ÎÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ò¿¶¤êÊÖ¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¹â¶¶½ãÊ¿Åê¼ê¡Ê¸©´ôÉì¾¦¡Ë¤¬3µåÃÄ¡¢¹â»³½Ó³°Ìî¼ê¡ÊÌÀ¼£Âç¡Ë¤ÈÊ¿ÂôÂç²ÏÆâÌî¼ê¡ÊÀçÂæ°é±Ñ¡Ë¤¬2µåÃÄ¤Ç¶¥¹ç¡£¹â¶¶¤Î¥¯¥¸¤ò³°¤·¤¿ÃæÆü¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¾®³Þ¸¶¿µÇ·²ðÅê¼ê¡ÊÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ë¤Ë³°¤ì1°Ì¤Ç¶¥¹ç¤·¤¿¡£Ê¿Âô¤Î»ØÌ¾¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿³ÚÅ·¤Ï¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î³°Ìî¼ê¡Ê´ØÅìÂè°ì¡Ë¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£1½äÌÜ»ØÌ¾¤Ç¤Ï¹â¹»À¸¤¬3¿Í¡¢Âç³ØÀ¸¤¬9¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¥¹ç¤ÎÎ¢¤Ç5µåÃÄ¤¬°ìËÜÄà¤ê¤ËÀ®¸ù¡£Ãæ¤Ç¤âDeNA¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ê¶ðÂôÂç¡Ë¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¤Î»ØÌ¾¤ÏÂçÀ®¸ù¤À¤Ã¤¿¡£NPB¤Ç¤È¤â¤Ë³èÌö¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÂç·¿·ÀÌó¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾®³Þ¸¶¤âºòÇ¯¤«¤é³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¡£ºå¿À5°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÀÄÌø¹¸ÍÎÅê¼ê¡ÊÄëµþÂç¡Ë¤âºò¥ª¥Õ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÐÈÄ¤»¤Ì¤Þ¤Þº£Ç¯7·î¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2015Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤òÂ¿¿ôÀ¸¤ó¤ÀÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ë¡£º£±Ê¤ÏºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¡¢µÈÅÄ¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡õºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤ò2²ó¤º¤Ä¡¢ÉÙ»ÎÂç¤«¤éÀ¾Éð1°Ì»ØÌ¾¤ÎÂ¿ÏÂÅÄ¿¿»°ÏºÅê¼ê¤ÏºÇÂ¿¾¡¡¢ÀÄÌø¤Ï2022Ç¯¤ËÅê¼ê3´§¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É·×5¥¿¥¤¥È¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹10°Ì¤Î¿ùËÜÍµÂÀÏº³°Ìî¼ê¡ÊJRÀ¾ÆüËÜ¡Ë¤¬2021Ç¯¤ËËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡10Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤â°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤¬¡¢ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤ÆNPB¤òÂà¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ëÁª¼ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£3µåÃÄ¤¬¶¥¹ç¤·¤¿¹â¶¶¤Ï2019Ç¯¤ËÃæ·Ñ¤®¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤â¡¢¸Î¾ã¤Ë¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢2023Ç¯¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎµåÃÄ¿¦°÷¤È¤·¤ÆÂè2¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤À¡£Â¿ÏÂÅÄ¤Ï2019Ç¯¤Ë¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¤ò´µ¤¤¡¢2021Ç¯¸Â¤ê¤ÇÀ¾Éð¤òÂàÃÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Âç¾¦Âç¤«¤é¹Åç¤ËÆþ¤Ã¤¿²¬ÅÄÌÀ¾æÅê¼ê¤¬2024Ç¯¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄ¹Å¼°ÌîµåÉô¤Ë³èÌö¤ÎÉñÂæ¤ò°Ü¤·¤¿¡£µð¿Í1°Ì¤Îºù°æ½Óµ®¡ÊÎ©Ì¿´ÛÂç¡Ë¤Ï2024Ç¯¤«¤é¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¡¦¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ä¥¯¥ë¥È1°Ì¤Î¸¶¼ùÍýÅê¼ê¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¤Ïº£Ç¯10·î¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë