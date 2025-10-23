夫婦2人で築35年の賃貸マンションで、ものを厳選してすっきり暮らす、深尾双葉さん。自分の半身とすら感じていたオープン棚を手放すまで、ずいぶんと長い葛藤があったそう。手放すことを決めるいあたり、どうやって折り合いをつけたのか、詳しく聞いてみました。

※ この記事は『ほんとうの豊かさに出合うための9週間 』（KADOKAWA刊）に掲載された内容を一部抜粋・再編集しています

【写真】オープン棚を手放したあとの寝室

自分の暮らしの象徴だった「オープン棚」

YouTubeの動画を見てくださっている方は覚えているかもしれませんが、以前は寝室に大きなオープン棚をもっていました。マス目状になった、自分の背丈をゆうに超える古い大きな棚でした。

どこかのだれかが日曜大工でつくったような、素朴な魅力もありましたし、自分のお店で使っていたものなので思い入れもありました。視聴者の方たちからの反応もよく、あの棚が自分の暮らしを象徴しているような感覚になっていました。

ただ、オープン棚なので布団から出るホコリがたまりやすく、背も高くマス目状なので、16個ものマスを1つずつふく必要がありました。

さらに器やオブジェなどをディスプレイしていたので、掃除に追われる日々。サイズが大きいので簡単に移動ができないというのもネックでした。

「手放したい」という気持ちと、「でも、なくなったら視聴者さんをがっかりさせてしまう」という不安とのジレンマに陥っていました。自分自身がなくなってしまいそうで怖くて、強い執着がありました。

さらに、地震が起きてからは、寝ているときにいつか倒れてくるのではという怖さもありました。そして不要なものを次々と手放していったことで、ついには棚に飾るものがなくなり、このオープン棚はようやく、この家での役目を終えたのだと、手放す心づもりができました。

お気に入りのオープン棚を手放してみた結果…

あれだけ悩んだ気に入りの家具。いざ手放してみても、自分の暮らしはなに1つとして変わりませんでした。視聴者の方からも、とくになにも言われませんでした。あんなに自分の分身のように感じていましたが、ただの思い込みで、だれもそんな風には思っていなかったようです。杞憂だったのだと気づいて心が軽くなりました。

オープン棚が運び出された後の広々とした部屋を見て、晴れやかな気分になりました。

大切なものではあったけれど、いつかなんとかしなければいけないと心のなかにわだかまりがあったのだと思います。

お世話になっているリサイクル古着のお店の方がオープン棚を引き継いでくださったのですが、「あの棚もまた新たな人生が始まる」と思えて、自分のもとから手放す選択は間違いではなかったのだと確信しました。お店の一角で、今もよい表情でお客様を迎えています。

執着がときほぐれると心も体も軽くなる

こうして必要なものだけになった今、その最低限の大切なものも、いつかだれかの手に渡るかもしれないと考えることがあります。死ぬときは体1つ、なに1つとして持っては行けません。そこで、あるときから、「すべては預かりもの」と考えるようになりました。すべては今、一時的に預かっているだけのものと思えば、1つ1つへの執着はときほぐれて、ますます心と体が軽くなっていく感覚があります。

この考えを身につけておくと、いつの日か大切なものを手放すときが訪れても、平らな心でいられると思います。