伝統的で格式あるイメージの切子は、現代の生活には少し縁遠く感じる人もいるかもしれません。

そんな固定観念を覆すのが「AURA KIRIKO」。切子の技法に宇宙開発で使われるチタンコーティングを組み合わせ、光の加減でオーロラのように輝くユニークなグラスが生まれました。

今回はその実物をお借りして実際に試し、飲み物の味わいにどんな変化をもたらすのか検証してみたので、その様子をお届けします。

縁起模様×宇宙技術、七宝文モデルの魅力

今回ご紹介する「AURA KIRIKO」は江戸時代から続く切子の技術に、ナノレベルのチタンコーティングを融合させたグラスです。

実際に手に取ってみると、伝統工芸らしい重厚感よりもポップで幻想的な雰囲気が強く、写真映えするような色合いに驚かされました。

オーロラのように色が揺らぐ様子は、思わず角度を変えて眺めたくなるほど。伝統的な紋様は受け継がれつつも、まったく新しい存在感を放っています。また、切子といえば、おちょこサイズのイメージですが、「AURA KIRIKO」の大きさはロックグラスくらい。このサイズ感も新鮮です。

ちなみに、今回お借りしたのは七宝文のモデル。この紋様は、円が永遠に連なることから「円満」や「ご縁が続く」といった意味を持ち、縁起の良い模様として知られています。

チタンコーティングの効果を検証してみた

このオーロラのような輝きは、ガラスの表面にわずか0.000001mmのチタン層を均一に施すことによって生まれたもの。宇宙分野などで活用されているこの技術は、見た目だけでなく、機能性も付加してくれるあたりがさすがです。

なんと、酸化チタンが光を受けて活性酸素を発生させることで、飲み物の雑味を抑えて味をまろやかにする効果も期待できるというのです。今回は、気になるその効果を検証してみました。

まずはアイスコーヒーを注いで比較してみます。

普通のグラスでは渋みがしっかり感じられるのに対し、「AURA KIRIKO」は軽やかな飲み口になっていて、確かに違いを感じられました。渋みが落ち着き、代わりに華やかな香りが際立っている気がします。

続いてウイスキー（カナディアンクラブ）を試しました。

通常のグラスではアルコールの刺激が前に出てくる感じがありますが、「AURA KIRIKO」ではその角が和らぎ、代わりにこの銘柄の持ち味である甘みがはっきりと感じられるように。リーズナブルな銘柄のはずが、まるでちょっと良いボトルを開けたような味わいになりました。これは楽しい。

もちろん、美しいグラスで飲むという体験自体が味覚に良い影響を与える心理的な効果（プラセボ効果）もありそうです。

贈り物に斬新さを求める方にも

見た目も、機能も、そして伝統的な意味合いも含む「AURA KIRIKO」は、新しいもの好きな方への贈り物としても喜ばれそう。重厚なボックスにはオーロラを思わせるデザインが施され、開ける瞬間から特別感を演出してくれます。

伝統技術と先端技術のギャップある組み合わせこそ、このアイテムの面白さ。ありきたりな贈り物に飽きたなぁと思っている方は、候補に加えてみてはいかがでしょうか。

プロジェクトページでは、ここではお話ししきれなかったポイントもまだまだ紹介されています。下記のリンクからアクセスいただけますのでぜひ覗いてみてください。

