キケとカスパリウスは“山本Tシャツ”を着用

ドジャースが21日（日本時間22日）、本拠地ドジャースタジアムでの練習の様子を共有した。山本由伸投手は大谷翔平投手がプリントされている“二刀流”Tシャツを着用して投球練習を行なっている。

大谷は17日（同18日）にブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に先発すると7回途中を2安打、10奪三振の無失点。打者としても衝撃1試合3本塁打という活躍で、チームを4連勝に貢献し、ワールドシリーズ進出を決めた。山本が着用していたのは、このときのシーンを“切り取った”ものだった。

20枚目には佐々木朗希投手も投球しているカットも含まれていた。また、カスパリウスとEヘルナンデスは山本がプリントされているTシャツを着用。日本語で「何としても負けるわけにはいかないので」と書かれていた。

ドジャースは24日（日本時間25日）に敵地でのブルージェイズ戦でワールドシリーズ第1戦に臨む。初戦はスネル、第2戦に山本の先発が予定されている。（Full-Count編集部）