À¾Éð¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¸øÉ½¡¡³ÍÆÀ¤Ê¤éµåÃÄ£²£´Ç¯¤Ö¤êÂç³ØÀ¸Êá¼ê¡¡ÌÀÂç¡¦¶¯ÂÇ¤Î¾®ÅçÂç²Ï¤Ë·è¤á¤¿
¡¡À¾Éð¤Ï£²£±Æü¡¢¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¡Ê£µ£²¡Ë¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢£²£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÌÀÂç¡¦¾®ÅçÂç²ÏÊá¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤ò£±°Ì»ØÌ¾¤¹¤ë¤È¸øÉ½¤·¤¿¡£ÅìµþÏ»Âç³Ø¤Ç¤ÏÄÌ»»£¶£·»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£´Ê¬£µÎÒ¡¢£·ËÜÎÝÂÇ¡¢£µ£²ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëº¸ÂÇ¤Á¤Î¶¯ÂÇ¤ÎÊá¼ê¡£»öÁ°¸øÉ½¤ÏµåÃÄ¤Ç¤Ï£²£³Ç¯¤Î¹ñ³Ø±¡Âç¡¦ÉðÆâ°ÊÍè£²Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Î¤É¤«¤é¼ê¤¬½Ð¤ë¤Û¤Éµá¤á¤Æ¤¤¤ë°ïºà¤À¡£¹ÃÓµåÃÄËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖÂÇ·â¤ÎÉ¾²Á¤¬¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼è¤ë¤Î¤â¾å¼ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤â¤Ç¤¤ë¤·¡£¤È¤é¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤â³ÎÎ¨¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÇµå¤¬Â®¤¤¤È¤³¤í¤âÌ¥ÎÏ¡×¤ÈÉ¾²Á¡£Åì³¤ÂçÁêÌÏ»þÂå¤Ë¤ÏÆâÌî¼ê¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤â½½Ê¬¤Ë¥×¥í¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡Ê¤Î³ÍÆÀ¡Ë¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÀ¾¸ý´ÆÆÄ½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢£¶£³¾¡£·£·ÇÔ£³Ê¬¤±¤Î£µ°Ì¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨£²³ä£³Ê¬£²ÎÒ¡¢½ÐÎÝÎ¨£²³ä£¸Ê¬£¹ÎÒ¡¢Ä¹ÂÇÎ¨£³³ä£²Ê¬£¸ÎÒ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤ÈÂÇ·âÎÏ¸þ¾å¤¬µÞÌ³¡£Êá¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¸Å²ìÍª¤¬ºÇÂ¿¤Î£±£±£²»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£²Ê¬£¸ÎÒ¤È¤ä¤äÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¸ÇÄêµ¯ÍÑ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Î¸øÉ½¤Ï¡¢µåÃÄÆâ¤Î°Õ¸«¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Öµ¤»ý¤Á¤â¹þ¤á¤Æ¡×¤ÈÀ¿°Õ¤ÎÉ½¤ì¡£¶¥¹ç¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¤¯¤¸°ú¤Ìò¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢±ï¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÂçÃæ¡¡ºÌÌ¤¡Ë
¡¡¢§£ÌÂç³ØÀ¸Êá¼ê£±°Ì¤Ï£²£´Ç¯¤Ö¤ê¡¡À¾Éð¤¬ÌÀÂçÊá¼ê¡¦¾®ÅçÂç²Ï¤Î£±°Ì»ØÌ¾¤ò¸øÉ½¡£Á°¿ÈµåÃÄ´Þ¤á¡¢À¾Éð¤¬£±°Ì¡ÊºÇ¾å°Ì¡Ë»ØÌ¾¤·¤¿Êá¼ê¤Ï¡¢£±£³Ç¯¿¹Í§ºÈ¡ÊÂçºå¶Í°þ¹â¡Ë¤Þ¤Ç£·¿Í¡£ÆâÌõ¤Ï¹â¹»À¸£µ¿Í¡¢Âç³ØÀ¸¤¬£¹£µÇ¯£±°Ì¡¦¹âÌÚÂçÀ®¡Ê·ÄÂç¡Ë¡¢£°£±Ç¯¼«Í³ÏÈ¡¦ºÙÀîµü¡ÊÀÄ¿¹Âç¡Ë¤Î£²¿Í¡£¾®Åç¤ò£±°Ì³ÍÆÀ¤Ê¤é¡¢µåÃÄ£²£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ÖÂç³ØÀ¸£±°ÌÊá¼ê¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¢¡¾®Åç¡¡Âç²Ï¡Ê¤³¤¸¤Þ¡¦¤¿¤¤¤¬¡Ë£²£°£°£³Ç¯£±£°·î£²£·Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦°ËÀª¸¶»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£±ºÐ¡£¹âÉô²°¾®£±Ç¯»þ¤Ë¹âÉô²°¾¯Ç¯ÌîµåÉô¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢¾®£¶»þ¤Ë¤Ï¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥¸¥å¥Ë¥¢¤ËÁª½Ð¡£»³²¦Ãæ¤Ç¤ÏÁêÌÏ¥Ü¡¼¥¤¥º¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¡£Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤Ç¤Ï£±Ç¯½©¤«¤éÆâÌî¼ê¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡££²Ç¯½©¤«¤éÆóÎÝ¼ê¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¡££²Ç¯Åß¤ËÊá¼êÅ¾¸þ¤·¡¢£³Ç¯½Õ¤Ë¥»¥ó¥Ð¥Ä£Ö¡£ÌÀÂç¤Ç¤Ï£³¡¢£´Ç¯»þ¤ËÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¡££±£·£¹¥»¥ó¥Á¡¢£¸£³¥¥í¡£±¦Åêº¸ÂÇ¡£±óÅê£±£²£°¥á¡¼¥È¥ë¡£