ファミリーマートは、アプリ「ファミペイ」でファミペイジャージ残高をチャージすると、年率3.0％が還元されるキャンペーンを実施する。期間は11月1日～11月30日。エントリーはすでに受け付けている。

期間中、ファミペイ平均チャージ残高に対して、年率3.0％分を期間限定ファミマポイントで還元する。チャージ残高の平均額をもとに、還元額が決まる。毎日23時59分時点でのファミペイチャージ残高が計算対象となる。日々の残高を合算し、日数で割って平均額を算出する。

キャンペーン開始前にチャージした残高であっても、期間中に残高として残っていればカウントの対象となる。11月30日までに参加条件を満たせば、11月1日～30日の残高をキャンペーン対象としてカウントする。残高が999円以下の日は対象外となる。

たとえば11月1日時点の残高が5000円、2日は1000円、3日は1万円となれば、3日間の平均残高は5333円になる。平均額に対して、年率3.0％や、キャンペーン期間（30日）をもとに還元額が導き出される。

期間中の平均チャージ残高 進呈特典（期間限定ファミマポイント） 1,000円 2円相当 5,000円 12円相当 10,000円 24円相当 50,000円 123円相当 100,000円 246円相当 200,000円 493円相当 300,000円 739円相当

キャンペーン参加には、アプリからのエントリーとeKYCによる本人確認が必要。ポイントの付与予定時期は12月末ごろで、有効期限は2026年2月28日まで。還元時には、小数点以下は切り捨てられる。