「物価高だけど服欲しい」→【GU】へ！ マルチWAYが嬉しい♡「黒ワンピ」

物価高が続いている今、出費を抑えたいけれど秋服は欲しい……。そんな人におすすめしたいのが、【GU（ジーユー）】から登場した高コスパな「黒ワンピ」です。ワンピースとビスチェがセットになっていて、幅広いスタイリングが楽しめる優れもの。シックな色味でオンにもオフにも使いやすく、秋のデイリーコーデで手放せなくなるかも。

時短でトレンドコーデが完成！

【GU】「2ピースビスチェセットワンピース」\3,990（税込）

シンプルなリブニットワンピースと、フェザーヤーン素材のビスチェがセットになったアイテム。セットで着るだけでトレンドのレイヤードコーデが完成するので、おしゃれも時短もOK！ スタッフのNatsukiさんによると「ビスチェだけ、ワンピースだけでも使えるマルチwayアイテム」とのことで、高コスパなのも嬉しいポイント。リュクスなムードをまとった黒のワンピースは、プチプラながら高級感が漂います。

秋ムードを盛り上げるフェザー素材のビスチェ

こちらはセットのビスチェのみ使ったスタイリング。シンプルなワンツーコーデにフェザーヤーン素材のビスチェを投入すれば、一気に秋冬らしいムードにシフト。暗いトーンの組み合わせも、華やかなビスチェで地味見えを回避できそうです。ゆるっとしたバレルシルエットのパンツには、コンパクトなトップスを合わせてメリハリをつけるのが◎

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M