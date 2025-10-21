Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡¢ß·ÅÄ·½Í¤¤È¶¯ÎÏ»°ËÜÃì¤òÁÈ¤à¤Ï¤º¤¬... Âçºå¶Í°þ¤ÎÂç·¿º¸ÏÓ¤ò½±¤Ã¤¿ÉÂ¤È¤ÎÆ®¤¤
Âçºå¶Í°þ½é¤Î½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¡ÖÆ£Ï²À¤Âå¡×¤Î¤½¤ì¤«¤é¡ÁÊ¿ÈøÔ÷ÂÀ¡ÊÁ´£´²ó¡¿£±²óÌÜ¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀè¤Ï£±Ç¯£±Ç¯¡¢²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£Ï¢ÇÆ¤ÎÂå¤Ç¤Þ¤À¸½Ìò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤âß·ÅÄ¡Ê·½Í¤¡¿¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¢ÂçÀ¾¡ÊÍ§Ìé¡¿¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤À¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·......¡×
¡¡º£Ç¯£±·î¤ËÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡Ê¸½¡¦DeNA¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿ºÝ¡¢²¿ÅÙ¤â¡Ö²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Õ¤ÈÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¸Â¤ê¤Ç¡¢¥Û¥ó¥ÀÎë¼¯¤ÎÄ¹¿Èº¸ÏÓ¡¦Ê¿ÈøÔ÷ÂÀ¤¬¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃ¦¤®¡¢¸½Ìò¤ÇÌîµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÆ±µéÀ¸¤Ï¼«¿È¤ò´Þ¤á£³¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÊ¿Èø¤Ï¡¢½çÄ´¤Ë¤¤¤±¤ÐÆ£Ï²¡¢ß·ÅÄ¤È¤È¤â¤ËÂçºå¶Í°þ¤Î¡Ö»°ËÜÃì¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÈÆ±¤¸¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¿ô´ñ¤ÊÌîµå¿ÍÀ¸¤ò¤¿¤É¤ë¡£
¡ÚÆð¼°¤Ê¤¬¤éÌó30¹»¤«¤é´«Í¶¡Û
Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡¢ß·ÅÄ·½Í¤¤È¤È¤â¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò¼õ¤±¤ÆÂçºå¶Í°þ¤ËÆþ³Ø¤·¤¿Ê¿ÈøÔ÷ÂÀ»á¡¡¼Ì¿¿¤ÏËÜ¿ÍÄó¶¡
¡¡Ê¿ÈøÔ÷ÂÀ¨¡¨¡¡£Âçºå¶Í°þ¤¬Æ£Ï²¡¢ß·ÅÄ¤ÎÎ¾ÎØ¤Ç½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿2012Ç¯¡¢Èà¤é¤ÈÆ±µéÀ¸¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤ÏÆ±»Ö¼ÒÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ÎHondaÎë¼¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¡¢ºòÇ¯½©¡¢30ºÐ¤Ç¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤À¡£°úÂà¤«¤éÈ¾Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤¬²á¤®¤¿º¢¡¢Ìîµå¤Î¤Ê¤¤À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀº×û¤Ê´é¤¬¤Õ¤Ã¤È½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅÚÆü¤ÎµÙ¤ß¤¬¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤Æ¡¢Ìîµå¤ò¤ä¤á¤Æ¤«¤é¤Î½µËö¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÎë¼¯¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£²Ç¤µ¤ó¤È¶á¾ì¤ØÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ª¸ß¤¤¤ÎÍ§¿Í¤Î¤È¤³¤í¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡££³¥«·îÀè¤Þ¤ÇÍ½Äê¤¬¤Ó¤Ã¤·¤êËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï²Ç¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¡¢À¸³è¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ìîµå¤À¤Ã¤¿¡£ÅÚÆü¤â²ÆµÙ¤ß¤â¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤ÀÊ¿Èø¤Î¾ì¹ç¡¢Ìîµå°ì¿§¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¹â¹»»þÂå¤ËÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¡¢Ä¹¤¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤·½çÄ´¤ËÊâ¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é......Æ£Ï²¤äß·ÅÄ¤ÈÆ±¤¸¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÁÛÁü¤òÊú¤«¤»¤ë°ïºà¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿Èø¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÂçºå¶Í°þ¤È±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤»¤ë¡£
¡Ö¸¹¡Ê¤²¤ó¡Ë¤ÈÍÄÆëÀ÷¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡££µºÐ¤Þ¤ÇÆ±¤¸¼ÒÂð¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤è¤¯°ì½ï¤ËÊÉÅö¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸¹¤ÈÂçºå¶Í°þ¤Ç¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸þ¤³¤¦¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢ËÍ¤â°ì½ï¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¤Æ½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£±ï¤È¤¤¤¦¤«¡¢±¿Ì¿¤È¤¤¤¦¤«......¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤ó¤Ê¤³¤È¡¢¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡Ê¿Èø¤¬¸À¤¦¡Ö¸¹¡×¤È¤Ï¡¢2012Ç¯¤ÎÏ¢ÇÆ»þ¤Î¼ç¾¤Ç¤¢¤ë¿åËÜ¸¹¤À¡£¿åËÜ¤ÈÊ¿Èø¤ÎÉã¤¬NTTËÌÎ¦¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¡¢Åö»þ¤ÏÎ¾²ÈÂ²¤È¤âÀÐÀî¸©¤Î¼ÒÂð¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¿Èø¤¬£µºÐ¤Î»þ¤ËÉã¤Ï¸½Ìò¤ò°úÂà¡£°ì²È¤ÏÉã¤Î¼Â²È¤Î¤¢¤ëÂçºå¤Ë°Ü¤ê¡¢¤ä¤¬¤ÆÊ¿Èø¤Ï³ØÆ¸Ìîµå¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Éã¤Î°äÅÁ»Ò¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤Î¤À¤í¤¦¡£¿ÈÄ¹¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤â½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Ãæ³Ø¤Ç¤Ï¡¢Æð¼°ÌîµåÉô¤«¤éÅìËÌ¹â¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤Ë¿Ê¤ß¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Éã¤ËÊï¤¤¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÆð¼°ÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢£²Ç¯¤Îº¢¤«¤é¡ÖÂç·¿º¸ÏÓ¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÉ¾È½¤¬¹â¹»Ìîµå´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢£³Ç¯»þ¤Î¤¢¤ëÎý½¬»î¹ç¤Ç¤Ï145¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¤È¤¤¤¦±½¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤Þ¤ê¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Ï½Ö¤¯´Ö¤ËÃÎ¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¿Èø¼«¿È¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë145¥¥í¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¥¬¥ó¤¬¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¤¬¡¢¿ÈÄ¹185¥»¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤ÏÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Á´¹ñ¤«¤é30¹»¤Û¤É¤ÎÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢Ê¿Èø¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î»þÂå¤ÏÂçºå¶Í°þ¤Ç¤·¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÄÔÆâ¿ò¿¤µ¤ó¡Ê¸µµð¿Í¡Ë¡¢Ê¿ÅÄÎÉ²ð¤µ¤ó¡Ê¸µÃæÆü¡Ë¡¢£±Ç¯¤ËÃæÅÄæÆ¡Ê¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤Û¤«¡Ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Î¹Ã»Ò±à¤Î²Æ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¶¯Îõ¤Ç¡£¤µ¤é¤ËÃæÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂå¤Î¤¢¤È¡¢ÀõÂ¼±ÉÅÍ¤µ¤ó¡Ê¸½¡¦³ÚÅ·¡Ë¤¿¤Á¤¬Á´¹ñÀ©ÇÆ¡£ËÍ¤¬Ãæ³Ø£²Ç¯¤Î»þ¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤â¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¥¨¡¼¥¹¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£Ã±½ã¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÚÀ¾Ã«´ÆÆÄ¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¶¯ÎÏ»°ËÜÃì¡Û
¡¡Âçºå¶Í°þ¤ËÆþ³Ø¤·¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Î¸¹¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢¼þ¤ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£´ÆÆÄ¤ÎÀ¾Ã«¹À°ì¤Ï¡¢Ê¿Èø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö±½¤òÊ¹¤¤¤Æ¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤ÎÃæ³ØÀ¸¤Ç¤Ï¤Þ¤È¤â¤ËÁ°¤ËÈô¤Ð¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æð¼°¤Î»Ò¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤¤¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÆð¼°´Ø·¸¼Ô¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ø´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£10Ç¯¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Î°ïºà¤ä¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ø¥¨¡¼¥¹¤Ë¤»¤Ê¤¢¤«¤ó´ï¤«¡Ù¤È¡£¤¢¤Î»þ¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»Í¹ñ¤«¤é¤¯¤ëß·¤Á¤ã¤ó¡Êß·ÅÄ¡Ë¤Ï»È¤¨¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ïß·¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¿Èø¡¢¤½¤·¤ÆÆ£Ï²¤¬²½¤±¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð......¡£ËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤¿¤À¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤â¤¢¤ê¡¢£³¿Í¤Î¤Ê¤«¤«¤é¤Þ¤ºÆ£Ï²¤¬£±Ç¯²Æ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£½©¤«¤é¤Ïß·ÅÄ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Ê¿Èø¤Ï£²Ç¯½Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡£²Ç¯²Æ¤ÏÂçºåÂç²ñ·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤»¤º¡¢Èà¤é¤ÎÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¥Á¡¼¥à¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤½¤Î½©¤ÎÂçºåÂç²ñ¤ÎÅê¼êÅÐÏ¿¤ÏÆ£Ï²¡¢ß·ÅÄ¡¢Ê¿Èø¤Î£³¿Í¤Î¤ß¡£º£¤È¤Ï»þÂå¤¬°ã¤¦¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Åê¼ê¤ò·óÇ¤¤Ç¤¤ëÌî¼ê¤â¤ª¤é¤º¡¢Èà¤é¤Ø¤Î¿®Íê¤Î¹â¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤½¤Î½éÀï¡Ê°¤ÉðÌî¡Ë¡¢ÀèÈ¯¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦Ê¿Èø¤Ï¡¢»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡ÖÌîµåÉô¤ÎÊ¿Èø¡¢¤¹¤°¿¦°÷¼¼¤ØÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡µÙ¤ß»þ´Ö¤Î¹»ÆâÊüÁ÷¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤ÎÀ¾Ã«¹À°ì¤«¤é¸Æ¤Ó¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¡©¡×¤È¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÎÌîµåÉô°÷¤«¤éÎä¤ä¤«¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¿¦°÷¼¼¤ØµÞ¤°¤È¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì¤Ò¤È¸À¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÚÁª¼ê¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ê¤é¡Û
¡Ö¤Ê¤ó¤«¤ª¤Þ¤¨¤Ê¡¢Æþ±¡¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¤ß¤¿¤¤¤ä¤¾¡×
¡¡¤¸¤Ä¤Ï¡¢½ÕÀè¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ÇÊ¿Èø¤ÏÇ¢¸¡ºº¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ê¡¢£¶·î¤ËºÆ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤â¡ÖÍ×¸¡ºº¡×¤ÎÈ½Äê¤¬½Ð¤¿¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¡¢²Æ¤ÎÂç²ñ¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÄÌ±¡¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¡¢·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤Æ²Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢£²ÅÙÌÜ¤ÎºÆ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬³Ø¹»¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÏ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Êì¤ËÉÕ¤Åº¤ï¤ì¤ÆÉÂ±¡¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¡¢Ã´Åö¤Î½÷À°å»Õ¤«¤é¡Ö¿ÕÂ¡¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢¸¡ººÆþ±¡¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢Á´Á³¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÈè¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤«¡¢¤Ê¤Ë¤«¾É¾õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡¢²Æ¤ÎÂç²ñÁ°¤ÇËèÆü¤¢¤ì¤À¤±Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÈè¤ì¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤Þ¤µ¤«ÉÂµ¤¤«¤é¤¯¤ë¤â¤Î¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬Íâ½Õ¤ÎÁªÈ´¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½©¤ÎÂç²ñ¤òÀï¤¦¤Ê¤«¡¢Ê¿Èø¤Ï£±½µ´Ö¤Î¸¡ººÆþ±¡¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£ÇØÃæ¤«¤é¿Ë¤ò»É¤·¤Æ¿ÕÂ¡¤Î°ìÉôÁÈ¿¥¤òºÎ¼è¤¹¤ë¡Ö¿ÕÀ¸¸¡¡×¤Î·ë²Ì¡¢·ìÇ¢¤ä¤¿¤ó¤Ñ¤¯Ç¢¤¬¸½¤ì¤ëËýÀ»åµåÂÎ¿Õ±ê¤Î°ì¼ï¡ÖIgA¿Õ¾É¡×¤ÈÈ½ÌÀ¡£ÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð¡¢¾ÍèÅª¤ËÆ©ÀÏ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¿ÕÉÔÁ´¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Ê¿Èø¤¬¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¹»µå»ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À°å»Õ¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤³¤¦¹ð¤²¤¿¡£
¡Öº£¸å¡¢·ã¤·¤¤±¿Æ°¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡Æ¬¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÔ°Â¤ËÄù¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é°å»Õ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¹â¹»Ìîµå¤Ï¤â¤¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢°å»Õ¤ÏÀÅ¤«¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁª¼ê¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ê¤é¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ë¤Ï......¡£Àè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢¸ÉÆÈ¤ÊÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
Ê¸Ãæ·É¾ÎÎ¬