『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』“おうじ”と“おつきのコ”の心温まる特別映像公開
劇場アニメシリーズ第４弾『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』（10月31日公開）より、新キャラクター〈おうじ〉と〈おつきのコ〉の“すぺしゃるPV”が公開された。木村カエラが歌う主題歌「君の傘」にのせて、ふたりのどこか切なくも愛らしいシーンがぎゅっと詰め込まれている。
【動画】すぺしゃるPV「ふたりのコ編」
今回の物語は、雨の日が続いていたすみっコたちの町に、ある日、くもり空の上から何かが落ちてきたことから始まる。「だいじょうぶ？」と駆け寄ったすみっコたちが出会ったのは、空の王国からやってきた〈おうじ〉と〈おつきのコ〉だった。空の王国では深刻な水不足が続いているという。やがて、水不足の謎を解くヒントが「みずのしんでん」にあることがわかり…。すみっコたちも協力して、雲の上の大冒険へと旅立つ。
ひとりで頑張りすぎてしまう〈おうじ〉に、すみっコたちは“誰かを頼る勇気”の大切さを教える。ところが物語の終盤では、おうじとおつきのコがまさかの離れ離れに――。「いっしょにいたかった……」と涙を流すおつきのコ、そしておうじの涙。その“真実”とは一体何なのか。
おうじの少し不器用でまっすぐな想い、そしてそれを見守るおつきのコの優しいまなざし――どの瞬間を切り取っても愛おしく、思わず何度でも見返したくなる映像に仕上がっている。
