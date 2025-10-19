大谷が公開した“最新”のデコピンが話題

“最後の12枚目”に登場したデコピンの表情にファンが騒然となっている。ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、自身のインスタグラムを更新。そこで公開されたデコピンの最新ショットに「もっと打ちなさいよという顔」「渋い顔しちゃってるｗ」とファンが注目している。

大谷は17日（同18日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。1試合3発、7回途中10奪三振無失点で勝利に導き、シリーズMVPを獲得した。試合後、大谷はインスタグラムを更新。自身の3本塁打や投球シーンなど試合の様子とともに愛犬デコピンの写真も投稿した。

カボチャが散りばめられたハロウィン仕様の部屋で、椅子に座るデコピンは眠たそうな表情に見える。ファンは「疲れたのかな？」「デコさん眠くなっとるやんw」「顔よ…笑」「足かわいいな」「あんたやっと打ちましたねの表情」「デコピンはいつもMVP」「デコピンが幸せそうなのが嬉しい」とコメントを寄せていた。

大谷が投稿に添えた12枚のなかにはMVP受賞シーン、シャンパンファイトの様子も入っており、二刀流が生んだ"伝説の1日"を大谷セレクトで振り返ることができる。