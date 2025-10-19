ロハスが頭を抱えた大谷の特大場外弾

ベンチで見届けたチームメートも思わず頭を抱えるほどの衝撃だった。ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。打っては先制弾を含む3本塁打を放つ活躍で勝利に貢献。特に2本目はとんでもない飛距離を記録し、“ドン引き”する同僚が続出した。

4回の第3打席、大谷は右腕パトリックが投じたボール気味のカッターを強振。球速度116.9マイル（約188.1キロ）、飛距離469フィート（約142.9メートル）、角度33度の一発は、場外へと消えていった。第1打席で放った先頭弾に続く特大アーチにチームメートは唖然。ミゲル・ロハス内野手は頭を抱え、打球が消えていった右翼方向を見つめた。

ベンチの光景を見たファンは「この現実、信じてないよ」「チームメートが結構本気で引いてる顔なのおもろすぎる」「ベンチ、ブルペンが頭を抱える日本人ってもう1000年出ないだろ」「ミゲルの顔」「大谷一人だけパワプロ状態w」「なに？コイツな顔なのが笑えます」「そこにシビれる！ あ…呆れちゃウ になってますな」などとSNSにコメントを寄せていた。

大谷はこの試合、史上11人目となるポストシーズン1試合3発を記録。投げては7回途中まで10奪三振で無失点の好投をみせ勝利の立役者となった。試合後にはシリーズMVPを獲得。ワールドシリーズ連覇へ、大谷が同僚も虜にする活躍を続けていく。（Full-Count編集部）