¡ÔÄã½êÆÀÁØ¡Õ¤Ï¥â¥é¥Ï¥é¤ò¡Ö»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤Á¡ÄÃË½÷9000¿ÍÄ´ºº¤ÇÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ô¹â½êÆÀÁØ¡Õ¤È¤Îº¹
¡¡´ûº§¼Ô¸þ¤±¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ÖHealmate¡Ê¥Ò¡¼¥ë¥á¥¤¥È¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥ì¥¾¥ó¥Ç¡¼¥È¥ë¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤¬¡¢ÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÉ×ÉØ´Ö¤Î¥â¥é¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ê¥â¥é¥Ï¥é¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Äã½êÆÀÁØ¤Ï¡Ö»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¤¡©
¡¡Ä´ºº¤Ï2025Ç¯9·î18Æü¤«¤éÆ±·î25Æü¡¢Á´¹ñ¤Î20¡Á59ºÐ¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ç¼Â»Ü¡£·×9378¿Í¡Ê10ºÐ¹ï¤ß¤ÇÃË½÷³Æ1250¿Í¡£¤¿¤À¤·ÃËÀ20Âå¤Î¤ß628¿Í¡Ë¤«¤éÍ¸ú²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥â¥é¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ê¥â¥é¥Ï¥é¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤äÂÖÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î¿´¤ò¤¸¤ï¤¸¤ï¤È½ý¤Ä¤±¤ë¡È¸«¤¨¤Ê¤¤Ë½ÎÏ¡É¤Î°ì¼ï¡£¿ÈÂÎÅªË½ÎÏ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¾Úµò¤¬»Ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢Èï³²¼Ô¼«¿È¤¬µ¤ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¤Þ¤¿¼þ°Ï¤«¤é¤âÈ¯¸«¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï2000Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ë¡Ö¥â¥é¥Ï¥é¡×¤È¤¤¤¦Î¬¾Î¤¬¹¤¬¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÎ¥º§ÁêÃÌ¤ä²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Î¸½¾ì¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½Âå¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¿¼¹ï¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ö¥â¥é¥Ï¥é¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥â¥é¥Ï¥é¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤¬°Û¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤É¤³¤«¤é¤¬¥â¥é¥Ï¥é¤«¡×¤òÃµ¤ë¤¿¤á¡¢Á´²óÅú¼Ô¤Ë10¸Ä¤Î¹Ô°Ù¤òÄó¼¨¤·¡¢¡Ö¥â¥é¥Ï¥é¤À¤È»×¤¦¤«¤É¤¦¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡Ê5ÃÊ³¬¤Ç²óÅú¡Ë¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢Á´ÂÎ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î²óÅú¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡ÖÊª¤ò²õ¤·¤Æ¶¼¤¹¡×¡Ê81¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢Æ±Î¨¤Ç¡ÖÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤ë¡¿°Ò³Å¤¹¤ë¡×¤È¡ÖÉî¿«¤¹¤ë¡¿¿Í³Ê¤òÈÝÄê¤¹¤ë¡×¡Ê³Æ79¡ó¡Ë¡¢¡Ö³°½Ð¤ä¸òÍ§¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡×¡Ê74¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯¤¤¹¶·âÀ¤Î¤¢¤ë¹Ô°Ù¤Ï¹â³ÎÎ¨¤Ç¥â¥é¥Ï¥é¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÂ«Çû·Ï¡×¤Î¹Ô°Ù¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥â¥é¥Ï¥é¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤òÀ¤ÂÓÇ¯¼ýÊÌ¤Ë¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÂç¤¤Êº¹¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢Äã½êÆÀÁØ¡Ê¡Á399Ëü±ß¡Ë¤Ç¤Ï¥â¥é¥Ï¥éÇ§¼±¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÄã¤¯¡¢¡ÖÌµ»ë¤¹¤ë¡¿²ñÏÃ¤òµñÈÝ¤¹¤ë¡×¡Ê63¡ó¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖÀ¸³èÈñ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡×¡Ö²È»ö¤ä°é»ù¤ò°ìÊýÅª¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¡×¤â70¡óÁ°¸å¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë·ë²Ì¤Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Ö·ÐºÑÅª¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë²ÈÄí¤Û¤É¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÀ©Ìó¤äÉéÃ´¤ò¡Ø»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¥â¥é¥Ï¥é¤ÈÇ§¼±¤¹¤ë³ä¹ç¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¾å¾º¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¡¢Îã¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤äSNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡×¤Ï 400Ëü¡Á799Ëü±ßÁØ¤Ç72¡ó¡¢800Ëü¡Á1199Ëü±ßÁØ¤Ç¤Ï75¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÀ¸³è´ðÈ×¤¬°ÂÄê¤·¡¢¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¤ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÂº½Å¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¶¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1200Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÁØ¤Ç¤Ï¡¢µÕ¤Ë³ä¹ç¤¬¤ï¤º¤«¤ËÄã²¼¡£°ìÄê°Ê¾å¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç·ÐºÑÅª¤ÊÍ¾Íµ¤¬Áý¤·¡¢Â¿¾¯¤Î´³¾Ä¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¿¼¹ï¤Ê¥â¥é¥Ï¥é¤È¤Ï´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡ÖÊª¤ò²õ¤·¤Æ¶¼¤¹¡×¡ÖÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤ë¡¿°Ò³Å¤¹¤ë¡×¡ÖÉî¿«¤¹¤ë¡¿¿Í³Ê¤òÈÝÄê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹¶·âÅª¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¡¢Ç¯¼ý¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º75¡Á81¡ó¤¬¥â¥é¥Ï¥é¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ï¡¢ÉáÊ×Åª¤Ë¡Ö±Û¤¨¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¹Ô°Ù¡×¤È¤·¤Æ¶¯¤¯Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä´ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÉ×ÉØ´Ö¤Î¥â¥é¥Ï¥é¤Ï¡ØÃ¯¤â¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¥â¥é¥Ï¥é¤È¤ß¤Ê¤¹¹Ô°Ù¡Ù¤È¡ØÇ§¼±¤¬ÍÉ¤ì¤ë¹Ô°Ù¡Ù¤ËÆóÊ¬¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÀÊÌ¡¦Ç¯Âå¡¦¼ýÆþ¤È¤¤¤Ã¤¿Â°À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÈÀþ°ú¤¡É¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ§¼±¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ö¥â¥é¥Ï¥é¡×¡£É×ÉØ´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤¬¡Ö¥â¥é¥Ï¥é¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©