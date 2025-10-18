¡Ö²¶¤Ï°é»ù¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¤¬°ìÈÖ´í¤Ê¤¤¡ª¹¬Ê¡ÅÙ¤¬Äã¤¤²ÈÄí¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡Ö´ª°ã¤¤É×¡×¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ§
²¶¤Ï°é»ù¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡½¡½¤½¤¦¼«Éé¤¹¤ëÃËÀ¤Û¤ÉÍ×Ãí°Õ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£1,046Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ºÇ¿·Ä´ºº¤Ç¡¢²È»ö°é»ù¤ÎÊ¬Ã´Î¨°Ê¾å¤Ë¡Ö¤¢¤ë¤³¤È¡×¤¬²ÈÄí¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤ò2³ä¤âº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤òÉÔ¹¬¤Ë¤¹¤ë¡Ö´ª°ã¤¤É×¡×¤Î»ÄÇ°¤ÊÆÃÄ§¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤Êì¿Æ¤ÎÉéÃ´¡¢6³ä¤Î²ÈÄí¤Ç¡Ö¥Þ¥Þ¤¬7³ä°Ê¾å¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥é¥À¥Î¡¼¥È¤¬»Ò°é¤ÆÃæ¤ÎÃË½÷1,046Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ø¶¦°é¤Æ¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ê2025Ç¯¡Ë¡Ù¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¤Î²È»ö¡¦°é»ù¤ÎÊ¬Ã´¾õ¶·¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿²óÅú¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ7³ä¡§¥Ñ¥Ñ3³ä¡×¤Ç24.2%¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥Þ¥Þ8³ä¡§¥Ñ¥Ñ2³ä¡×¤¬20%¡¢¡Ö¥Þ¥Þ9³ä¡§¥Ñ¥Ñ1³ä¡×¤¬19.5%¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó6³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë²ÈÄí¤Ç¡¢Êì¿Æ¤¬²È»ö¡¦°é»ù¤Î7³ä°Ê¾å¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
É×ÉØ¤¬È¾Ê¬¤º¤Ä¤òÃ´¤¦¡Ö¥Þ¥Þ5³ä¡§¥Ñ¥Ñ5³ä¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ï14.4%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Éã¿Æ¤ÎÊ¬Ã´³ä¹ç¤¬Êì¿Æ¤ò¾å²ó¤ë¡Ö¥Þ¥Þ4³ä°Ê²¼¡×¤Î²ÈÄí¤Ï¡¢¹ç·×¤·¤Æ¤â1³ä¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀÎ¨¤Ï¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Î²ÈÄí±¿±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ½÷À¤ËÉéÃ´¤¬ÊÐ¤ë¹½Â¤¤¬º¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ê¬Ã´¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¡Ö¶¦¤Ë»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æ±Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶¦°é¤Æ¤Î¼Â´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¤¢¤ë¡×¡Ê20%¡Ë¡¢¡Ö¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¡×¡Ê27%¡Ë¡¢¡Ö¤ä¤ä¤¢¤ë¡×¡Ê27%¡Ë¤È¡¢¹ç·×¤Ç74%¤Î¿Í¤¬²¿¤é¤«¤Î¶¦°é¤Æ¼Â´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î²ÈÄí¤Ç¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°Õ¼±¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¡Ê8%¡Ë¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡×¡Ê6%¡Ë¡¢¡ÖÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ê3%¡Ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤â¹ç·×¤Ç17%Â¸ºß¤·¡¢¶¦°é¤Æ¤Î¼Â´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÈÄí¤â·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¼Â´¶¤ÎÍÌµ¡×¤òÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿Ò¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦°é¤Æ¼Â´¶¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÇÛ¶ö¼Ô/¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ñÏÃ¡¦ÁêÃÌ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê81%¡Ë¤¬°µÅÝÅª¤Ê¥È¥Ã¥×¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö²ÈÄí¤Ç¤Î°Õ»×·èÄê¤¬°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê53%¡Ë¡¢¡ÖÇÛ¶ö¼Ô/¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ä²ÈÂ²¤«¤éÏ«¤¤¤ä´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê52%¡Ë¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¬Ã´¤Î¸øÊ¿¤µ¡Ê30%¡Ë¤è¤ê¤â¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤äÀº¿ÀÅª¤Ê»Ù¤¨¹ç¤¤¤¬¡¢¶¦°é¤Æ¤Î¼Â´¶¤ò¶¯¤¯·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¶¦°é¤Æ¼Â´¶¤¬¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿²ÈÄí¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö°é»ù¤ä²È»ö¤ÎÉéÃ´¤¬¼«Ê¬¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê61%¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö´¶¼Õ¤ä¾µÇ§¤Î¸ÀÍÕ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¡Ê41%¡Ë¡¢¡ÖÇÛ¶ö¼Ô/¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤»¤ë»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¡Ê35%¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£ÊªÍýÅª¤ÊÉéÃ´¤ÎÊÐ¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔÂ¤ä´¶¼Õ¤Î·çÇ¡¤¬¡¢¶¦°é¤Æ¤«¤é¤ÎÁÂ³°´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦°é¤Æ¤Î¼Â´¶¤¬¤¢¤ë²ÈÄí¤Ï¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤¬20%¹â¤¤
¤³¤Î¡Ö¶¦°é¤Æ¼Â´¶¡×¤Ï¡¢²ÈÄíÁ´ÂÎ¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¤ÎÁ°ÌîÎ´»Ê¶µ¼ø¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡Ö¹¬¤»¤Î4°ø»Ò¡×¤ò´ð¤Ë¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤ò¿ôÃÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ¼¨º¶¤ËÉÙ¤à¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¶¦°é¤Æ¼Â´¶¤¬¤È¤Æ¤â¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿²ÈÄí¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤ÏÊ¿¶Ñ85.40¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿²ÈÄí¤Ï68.20¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¡¢¤½¤Îº¹¤ÏÌó17.2¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢³ä¹ç¤Ë¤·¤ÆÌó20%¤â¤Î³«¤¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä´ººÁ´ÂÎ¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ï78.06¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶¦°é¤Æ¼Â´¶¤¬¡Ö¤ä¤ä¤¢¤ë¡×°Ê²¼¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¸®ÊÂ¤ß¤³¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¶¦°é¤Æ¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¼Â´¶¤¬¡¢²ÈÄíÁ´ÂÎ¤Î¹¬Ê¡´¶¤òÂç¤¤¯²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¿ôÃÍ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦°é¤Æ¼Â´¶¤È¹¬Ê¡ÅÙ¤ÎÎ¾Êý¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢Ä´ºº¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¡×¤Ç¤¹¡£ÇÛ¶ö¼Ô¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤«¤é´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ëÉÑÅÙ¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¶¦°é¤Æ¼Â´¶¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶Ã¤¯¤Ù¤º¹¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦°é¤Æ¼Â´¶¤¬¡Ö¤È¤Æ¤â¤¢¤ë¡×²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢57%¤¬¡ÖËèÆü´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¶¦°é¤Æ¼Â´¶¤¬¡ÖÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×²ÈÄí¤Ç¡ÖËèÆü¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï¥¼¥í¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¡Ö´¶¼Õ¤ÎÉÑÅÙ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡¦¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡¦Á´¤¯¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬¹ç·×¤Ç8³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ëµ¤¸¯¤¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¶¦¤Ë»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤òÀ¸¤ß¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï²ÈÄíÁ´ÂÎ¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤ò¤âº¸±¦¤¹¤ë¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¸°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°é»ù¤Ø¤Î´ØÍ¿¤¬¶¦°é¤Æ¼Â´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÇÛ¶ö¼Ô¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ°é»ù¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¹àÌÜÊÌ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¶½Ì£¿¼¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦°é¤Æ¼Â´¶¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºÇ¤â´ØÍ¿ÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÍ·¤ÓÁê¼ê¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶¦°é¤Æ¼Â´¶¤¬¡Ö¤È¤Æ¤â¤¢¤ë¡×²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉÂ»ùÂÐ±þ¡×¡Ö¿©»ö½àÈ÷¡×¡Ö¿²¤«¤·¤Ä¤±¡×¡ÖÊÝ°é±à¤ä½¬¤¤»ö¤ÎÁ÷·Þ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤è¤êÆü¾ïÅª¤ÇÀÕÇ¤¤òÈ¼¤¦¹ÔÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö½¬´·Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¤È¤¤É¤¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤¹¤ë³ä¹ç¤¬¸²Ãø¤Ë¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÂÎÄ´¤¬°¤¤»þ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤ê¡¢Æü¡¹¤Î¿©»ö¤ä¿²¤«¤·¤Ä¤±¡¢Á÷·Þ¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¿¥¹¥¯¤ò¶¦¤ËÃ´¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¡Ö¶¦°é¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Î»²¹Í»ñÎÁ¡Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥é¥À¥Î¡¼¥È¡Ø1,046 Ì¾¤Î¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥ÑÄ´ºº¡¿¶¦°é¤Æ¼Â´¶¤¬¤¢¤ë²ÈÄí¤Ï¹¬Ê¡ÅÙ¤¬ 20%¹â¤¤¡£¤½¤Î¥«¥®¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡Ö²ñÏÃ¡¦ÁêÃÌ¡×¡£¡Ù