初回四球→3連続K→先頭打者弾

【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で出場し打者で3本塁打、投手で7回途中無失点の離れ業を成し遂げ、勝利に貢献した。初回先頭打者で特大446フィート（約135.9メートル）弾を放った。球団公式X（旧ツイッター）は異例の“問いかけ”を行った。

初回のマウンドは先頭に四球を与えたものの、ブルワーズの上位打線を3者連続三振としピンチを脱した。その直後だった。フルカウントから左腕キンタナの6球目のスラーブを強振。右翼席上段まで運ぶ446フィート（約135.9メートル）の特大弾に本拠地も大興奮だった。

試合開始約12分後に生まれた衝撃の一発。ドジャース公式Xは「3人を三振に取った直後にホームラン？ そんなことができるのはショウヘイだけだ」とし、大谷の活躍を称えた。

球団公式ブログ「ドジャー・インサイダー」によると、ドジャースの投手がポストシーズンで本塁打を放つのは史上初。ワイルドカードシリーズの初戦以降、9試合連続で快音がなかったバットが目覚めると、衝撃の3本塁打。圧倒的な活躍でチームをワールドシリーズに導いた。（Full-Count編集部）