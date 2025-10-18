9回に登板し1回無失点、WS進出決定

【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手は17日（日本時間18日）、本拠地・ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦で5-1の9回に登板。1回を無失点に抑え“胴上げ投手”になった。

「バイラロ・ロッキー」の登場曲でマウンドに上がると、本拠地は特大“ロウキコール”で迎えた。先頭のコントレラスに安打を浴びたが、続くボーンを右直に。さらにフリリックをニゴロで2死。最後はダービンを右直に凌いだ。ワールドシリーズ進出を決めると、トライネンらと共にハグ。勝利を喜んだ。

佐々木は前日17日（同18日）の第3戦で9回から登板。打者3人を無失点に抑え、ポストシーズン3セーブ目を挙げた。ここまでポストシーズンでは6試合に登板し、3セーブ、防御率1.29。すでに守護神としての地位を固めつつあった。

この日、先発の大谷翔平投手は7回途中無失点10奪三振の快投。打者としても1試合3発の大暴れを見せていた。勝てばワールドシリーズ進出を決める一戦でも、最後を締めたのは佐々木だった。（Full-Count編集部）