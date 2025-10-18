リーグ優勝決定シリーズ第4戦

【MLB】ドジャース ー ブルワーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。初回にいきなり3者連続三振を奪うと、その裏に特大の先頭打者本塁打をマーク。米記者も続々と“驚きの初回”を伝えた。

初回の「投手・大谷」は先頭のトゥラングには四球を与えたが、その後は3者連続で三振。最速は100.3マイル（約161.4キロ）だった。休憩する時間もなくベンチ前で準備して打席へ向かうと、右翼席へ446フィート（約135.9メートル）の一発を叩き込んだ。

現地で取材する米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者は「オオタニが月までHRを打った。最高の一撃だ」と速報。米スポーツ局「ESPN」のジェフ・パッサン記者は「ショウヘイ・オオタニの初回 投球：3三振 打撃：先頭打者弾をぶっ放す」と、二刀流での驚きのパフォーマンスを速報した。

同シリーズで3連勝中のドジャースは、勝てばワールドシリーズ進出が決まる。8試合本塁打が無かった大谷だが、中12日で迎えた登板日に衝撃の初回を演じた。（Full-Count編集部）