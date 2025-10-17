ロバーツ監督の苦言に「打てば勝てると思っているのかなと」

【MLB】ドジャース ー ブルワーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦に「1番・指名打者」で出場する。前日15日（同16日）には会見を行った。そんな中、デーブ・ロバーツ監督の苦言に対しての大谷の回答が話題になっている。

大谷はプレーオフで8試合に出場して打率.147、2本塁打、6打点。1盗塁、OPS.599となっている。14日（同15日）の第2戦の7回、左腕アシュビーから右前適時打をマーク。今季ワーストの4試合、19打席連続無安打で止めていた。

指揮官は大谷について「このパフォーマンスでは、ワールドシリーズで勝つことはできない」と指摘していた。そのことについて言及されると、大谷は「打てば勝てると思っているのかなと思うので。打てれば。はい。頑張りたいなと思います」と笑顔で語った。

さらりと放った一言にファンも注目。「大谷さんの思考は素晴らしい」「完璧すぎる」「大谷さんらしさが溢れている」「さすがすぎる」と称賛の声が相次いだ。（Full-Count編集部）