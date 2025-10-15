【薬屋のひとりごと】最新情報を解禁する2周年記念PVが10月22日に公開！
『薬屋のひとりごと』アニメ放送2周年となる10月22日（水）に、最新情報を解禁する《2周年記念PV》が18時に公開される。また、来年8月に開催されるスペシャルイベントのチケット最速先行受け付けが開始された。
後宮を舞台に「毒見役」の少女が、様々な難事件を解決する、シリーズ累計4000万部突破の大人気後宮謎解きエンターテインメント『薬屋のひとりごと』（著者：日向夏・イラスト：しのとうこ（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）。
2025年1月から放送を開始した第2期は、各種配信プラットフォームで常に上位にランクイン。勢いそのまま、4月からスタートした第2クールが7月4日（金）に最終回を迎えた。「＃薬屋のひとりごと」がトレンド1位にランクインし、さらに放送終了後には【続編の制作決定】も発表、来年2026年8月15日にはシリーズ初となるスペシャルイベントの開催も決定し、まだまだ盛り上がりを見せている。
そしてこの度、TVアニメ第1話の放送から2周年となる2025年10月22日（水）18時に、最新情報を解禁する《2周年記念PV》の公開が決定した。
2023年10月22日から放送が始まった第1期、そして2025年1月から放送された第2期と、TVアニメ『薬屋のひとりごと』は、今年2025年10月22日（水）に放送2周年を迎える。記念すべき2周年当日に、《2周年記念PV》を公開する。アニメ続編への期待と注目が集まる中、本PVでは『薬屋のひとりごと』2周年の歩みを振り返り、そして最新情報も盛りだくさんの内容となっている。
PVは、10月22日（水）18時よりTOHO animation公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開を予定している。
そして、シリーズ初のイベントとなる、TVアニメ『薬屋のひとりごと』スペシャルイベント〜夏の園遊会 2026〜が、2026年8月15日（土）にパシフィコ横浜 国立大ホールで開催される。
アニメ第1期・第2期の物語を振り返る生アフレコや、書き下ろしエピソード朗読劇、悠木碧（猫猫役）・大塚剛央（壬氏役）ほか出演キャスト陣によるトークコーナーなど、初のイベントにふさわしい豪華プログラムとなっている。
本日10月15日（水）正午より、チケット最速先行抽選受付も開始。同じく本日発売のTVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期 Blu-ray 第4巻に封入される、「チケット優先販売申込み券」に記載のシリアルでお申込みが可能だ。
2026年の夏を盛り上げる本イベントもぜひお見逃しなく。
＞＞＞2周年記念PVやイベントのビジュアルをチェック！（写真2点）
（C）日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会
後宮を舞台に「毒見役」の少女が、様々な難事件を解決する、シリーズ累計4000万部突破の大人気後宮謎解きエンターテインメント『薬屋のひとりごと』（著者：日向夏・イラスト：しのとうこ（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）。
2025年1月から放送を開始した第2期は、各種配信プラットフォームで常に上位にランクイン。勢いそのまま、4月からスタートした第2クールが7月4日（金）に最終回を迎えた。「＃薬屋のひとりごと」がトレンド1位にランクインし、さらに放送終了後には【続編の制作決定】も発表、来年2026年8月15日にはシリーズ初となるスペシャルイベントの開催も決定し、まだまだ盛り上がりを見せている。
2023年10月22日から放送が始まった第1期、そして2025年1月から放送された第2期と、TVアニメ『薬屋のひとりごと』は、今年2025年10月22日（水）に放送2周年を迎える。記念すべき2周年当日に、《2周年記念PV》を公開する。アニメ続編への期待と注目が集まる中、本PVでは『薬屋のひとりごと』2周年の歩みを振り返り、そして最新情報も盛りだくさんの内容となっている。
PVは、10月22日（水）18時よりTOHO animation公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開を予定している。
そして、シリーズ初のイベントとなる、TVアニメ『薬屋のひとりごと』スペシャルイベント〜夏の園遊会 2026〜が、2026年8月15日（土）にパシフィコ横浜 国立大ホールで開催される。
アニメ第1期・第2期の物語を振り返る生アフレコや、書き下ろしエピソード朗読劇、悠木碧（猫猫役）・大塚剛央（壬氏役）ほか出演キャスト陣によるトークコーナーなど、初のイベントにふさわしい豪華プログラムとなっている。
本日10月15日（水）正午より、チケット最速先行抽選受付も開始。同じく本日発売のTVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期 Blu-ray 第4巻に封入される、「チケット優先販売申込み券」に記載のシリアルでお申込みが可能だ。
2026年の夏を盛り上げる本イベントもぜひお見逃しなく。
＞＞＞2周年記念PVやイベントのビジュアルをチェック！（写真2点）
（C）日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会