オリラジ藤森、大のろけ「うちの妻はパーフェクト」
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は12日、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”４人と、30代女性の“レディ”４人が、２週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー『ガールオアレディ シーズン２』第８話を放送。このたび、放送終了後より無料見逃し配信が開始となった。
■『ガールオアレディ シーズン２』とは？
本番組は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”４人と、30代女性の“レディ”４人が、２週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。世代の異なる女性たちが、結婚への「憧れ」と「現実」に正面から向き合い、それぞれの人生観や価値観が交差する恋の行方を追いかける。年齢もバックグラウンドも異なる８人の女性たちが、悩みや葛藤を乗り越えながら自分らしい幸せを探す姿に注目。また、「婚活ドキュメンタリー」を見守るMCには、前シーズンでもMCを務めたモデルでタレントのアン ミカ、タレントの若槻千夏に加え、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾、俳優の平祐奈が決定している。
第８話では、SDN48出身の元アイドル・アイミがリタイアすることを発表。理由について「同棲生活ってとても大事なステージだと思っていて、私はそこに行く気持ちが、自分の思いが届かなかったです。中途半端に選択しても相手に失礼だと思いますので、決断しました。そんなんだから結婚できないんじゃんって思うかもしれないけど、このメンバーに出会って、この世界にはまだまだ素敵な人がたくさんいるんだなって思えた」と素直に語り、女性メンバーは突然の別れに涙する姿も。一方、アイミは笑顔で宿舎を後にした。
スタジオトークでは、経営者・モエミが、結婚するなら年収１億円の歯科医・ノリヤス、キュンキュンするのは美容師・トシヒコと２人の間で悩んでいることから、平祐奈が「結婚にドキドキっていらないですか？」と質問。すると若槻千夏、アン ミカともに「いる、大事」と回答。さらに若槻が「キュンキュンするけど結婚が見えない人、結婚は見えるけどキュンキュンしない人、どっちにします？」と聞くと、アン ミカは「若かったらキュンキュンやけど、私は子どもなどのリミットを考えたときに、生活してみて心地いいかどうかを条件が合う人とみてみたい。朝の寝癖とかちゃんとしていないところ、なんでもないところで転ぶ姿を見てかわいいと思えるかどうか、母性本能がくすぐられるかどうかを見たいかも」と回答。
若槻は「キュンキュン（する人）です。キュンキュンから結婚に向けて目線を変えていくかな」と語り、「どっちと深めたいですか？」と聞くと、藤森は「うちの妻、両方パーフェクトにあるからな」と語ると、スタジオは大爆笑。アン ミカがすかさず「うちもやけどな」と口にすると、若槻も「それで言うとうちもやねん」と息のあった掛け合いを披露し、スタジオを盛り上げていた。
『ガールオアレディ シーズン２』第８話は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中なので、ぜひチェックを。
（C）AbemaTV,Inc.
