ÁêÂ³¤·¤¿¼Â²È¤ò¼è¤ê²õ¤·¤¿¤é¡¢Ç¯´Ö¡Ö5Ëü±ß¡×¤À¤Ã¤¿¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤¬¡Ö30Ëü±ß¡×¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¡ª ¶õ¤²È¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤Æ¤¿Êý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©
¤Ê¤¼½»Âð¤ò¼è¤ê²õ¤¹¤ÈÀÇ¶â¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡© ¡Ö½»ÂðÍÑÃÏÆÃÎã¡×¤ÎÍî¤È¤··ê
½»Âð¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÚÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½»ÂðÍÑÃÏÆÃÎã¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Î·Ú¸ºÁ¼ÃÖ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®µ¬ÌÏ½»ÂðÍÑÃÏ¡ÊÉßÃÏÌÌÀÑ200Ê¿Êý¥áー¥È¥ë°Ê²¼¤ÎÉôÊ¬¡Ë¤Ê¤é¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Î²ÝÀÇÉ¸½à³Û¤¬6Ê¬¤Î1¡¢°ìÈÌ½»ÂðÍÑÃÏ¡Ê200Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÉôÊ¬¡Ë¤Ç¤â3Ê¬¤Î1¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½»Âð¤Î¤¢¤ëÅÚÃÏ¤ÏÀÇÉéÃ´¤¬ÂçÉý¤Ë·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆÃÎã¤Ï¡Ö½»Âð¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤¬Á°Äó¤Ç¤¹¡£·úÊª¤ò¼è¤ê²õ¤·¤Æ¹¹ÃÏ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÅÚÃÏ¤Ï¡Ö½»ÂðÍÑÃÏ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆÃÎã¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢·Ú¸º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ê¬¤ÎÀÇ¶â¤¬¸µ¤ËÌá¤ê¡¢ÀÇ³Û¤¬¿ôÇÜ¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·úÊª¤ò²òÂÎ¤¹¤ì¤Ð·úÊªÊ¬¤ÎÀÇ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÚÃÏÂ¦¤ÎÁýÀÇ¸ú²Ì¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤ËÁ´ÂÎ¤ÎÀÇÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¶õ¤²ÈÊüÃÖVS²òÂÎ――ÀÇÉéÃ´¡¦¥ê¥¹¥¯¤òÈæ³Ó¤¹¤ë
¶õ¤²È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤¹¤È¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½»ÂðÍÑÃÏÆÃÎã¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µï½»ÍÑ¤Î·úÊª¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð·Ú¸ºÁ¼ÃÖ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢ÀÇ³Û¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢É½ÌÌ¾å¤ÏÊüÃÖ¤·¤¿Êý¤¬ÆÀ¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¶õ¤²È¤òÄ¹´ü´ÖÊüÃÖ¤·¤ÆÏ·µà²½¤¬¿Ê¤à¤È¡¢ÅÝ²õ¤Î´í¸±¤ä±ÒÀ¸ÌÌ¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤¬À¸¤¸¡¢¼«¼£ÂÎ¤«¤é¡Ö´ÉÍýÉÔÁ´¶õ²È¡×¤ä¡ÖÆÃÄê¶õ²È¡×¤Ë»ØÄê¡¦´«¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢½»ÂðÍÑÃÏÆÃÎã¤¬³°¤ì¡¢ÀÇ³Û¤Ï¹¹ÃÏ¤ÈÆ±¤¸°·¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢²òÂÎ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÀÇ¶â¤¬¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶õ¤²È¤Î°Ý»ý¤Ë¤ÏÀ¶ÁÝ¤ä½¤Á¶¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤äÏ«ÎÏ¤â¤«¤«¤ê¡¢·úÊª¤Î²ÁÃÍ¤â»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢·úÊª¤ò¼è¤ê²õ¤¹¤È´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¤Ï¸º¤ê¡¢ÅÚÃÏ¤òÇäµÑ¤ä³èÍÑ¤Ë²ó¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¼è¤ê²õ¤¹¤³¤È¤Ç½»ÂðÍÑÃÏÆÃÎã¤¬³°¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÀÇÉéÃ´¤Ï°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë²òÂÎÈñÍÑ¤¬¿ôÉ´Ëü±ßÃ±°Ì¤Ç¤«¤«¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢°Ý»ýÈñºï¸º¤À¤±¤Ç¤ÏÄ¢¾Ã¤·¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÊüÃÖ¡×¡Ö²òÂÎ¡×¤É¤Á¤é¤Ë¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢Ã±½ã¤ÊÂ»ÆÀ¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ë¡²þÀµ¤Ç¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¶õ¤²ÈÀ¯ºö
2023Ç¯12·î¤ÎË¡²þÀµ¤Ç¡¢¡Ö´ÉÍýÉÔÁ´¶õ²È¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¶èÊ¬¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¡ÖÆÃÄê¶õ²È¡×¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¶õ¤²È¤òÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¹ÔÀ¯¤¬»ØÆ³¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½êÍ¼Ô¤¬´ÉÍý¤òÂÕ¤ì¤Ð¡¢¼«¼£ÂÎ¤«¤é½õ¸À¤ä»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢²þÁ±¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð´«¹ð¤äÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢´«¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Î½»ÂðÍÑÃÏÆÃÎã¤¬³°¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÄê¶õ²È¤Î´«¹ð¤ò¼õ¤±¡¢É¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤Æ¤â¤Ê¤ª¶õ¤²È¤Ê¤É¤Î¾õÂÖ¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¹ÔÀ¯Âå¼¹¹Ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ï½êÍ¼Ô¤ËÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶õ¤²È¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¡¢ÀÇ¶âÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹ÔÀ¯»ØÆ³¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ï¶õ¤²ÈÂÐºö¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
È½ÃÇ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¸¤¤ÁªÂò»è¡§²òÂÎ¡¦ÇäµÑ¡¦³èÍÑ¤ÎÈæ³Ó¤ÈÃí°ÕÅÀ
ÁêÂ³¤·¤¿¼Â²È¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÀÇ¶â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ÉÍýÂÎÀ©¤ä¾Íè¤Î³èÍÑÊýË¡¤ò´Þ¤á¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢²òÂÎÁ°¸å¤ÎÀÇ³Û¤ò»î»»¤·¡¢¤É¤ÎÄøÅÙÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢²òÂÎÈñÍÑ¤äÇäµÑ¤Î²ÄÇ½À¡¢ÅÚÃÏ¤Î³èÍÑ·×²è¤Ê¤É¤òÈæ³Ó¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶õ¤²È¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Äê´üÅª¤ÊÀ¶ÁÝ¤äÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö´ÉÍýÉÔÁ´¶õ²È¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤¹¡£³èÍÑ¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢·úÊª¤ò¼è¤ê²õ¤·¤Æ¹¹ÃÏ¤Ë¤·¡¢ÇäµÑ¤äÂßÃÏ¤Ë²ó¤¹¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶õ¤²È²òÂÎ¸å¤Ë°ìÄê´ü´Ö¤ÎÀÇ·Ú¸ºÁ¼ÃÖ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²òÂÎ¤ÇÀÇÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊüÃÖ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö´ÉÍýÉÔÁ´¶õ²È¡×¤ä¡ÖÆÃÄê¶õ²È¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀÇ³Û¤¬¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤¬ÆÀ¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤¬¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡×¤Ç¤¹¡£¶õ¤²È¤Î´ÉÍý¤ä²òÂÎ¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÁá¤á¤Ë¹Ô¤¤¡¢¼«¼£ÂÎ¤äÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ë¤Î¤¬¸ÌÀ¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÅù¤Î½»ÂðÍÑÃÏÆÃÎã¤Ë·¸¤ë¶õ¤²ÈÂÐºö¾å¤ÎÁ¼ÃÖ
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー