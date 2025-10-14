¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡¢¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¥È¥Ã¥×12¶Ê¤ò¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤¬ÆÈÀê¡¡Îò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¡¡
¡¡12ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe Life of a Showgirl¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤¬¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥ÉHOT100¤Ç¡¢¼ýÏ¿¶ÊÁ´12¶Ê¤¬1°Ì¤«¤é12°Ì¤Þ¤Ç¤òÆÈÀê¤·¡¢1950Ç¯Âå¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÆ±¥Á¥ã¡¼¥È¤ÎÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥¤¥é¡¼¤¬È¯É½¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡¡Variety¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMidnights¡Ù¤È¡ØThe Tortured Poets Department¡Ù¤Ç¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥È¥Ã¥×10ÆÈÀê¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÁ´¼ýÏ¿¶Ê¤¬ÆÈÀê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤À¤½¤¦¡£
¡¡12¶Ê¤Î¤¦¤Á1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖThe Life of Ophelia¡×¡£Á´ÊÆ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°²ó¿ô9250Ëü²ó¤òµÏ¿¤·¡¢2020Ç¯¤ËHOT100¤¬¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸ÊýË¡¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤«¤éºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¥é¥¸¥ª¤Ç¤ÎÊüÁ÷3850Ëü²ó¤¬¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢YouTube¤ÎºÆÀ¸¿ô¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ13²óÌÜ¤ÎHOT100¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ê¡¢13¤ò¥é¥Ã¥¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤¹¤ëÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥À¥Ö¥ë¤Ç´ò¤·¤¤µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Á¥ã¡¼¥È1°ÌµÏ¿13²ó¤Ï¥É¥ì¥¤¥¯¤ÈÊÂ¤Ó»Ë¾å4°Ì¡£Èà½÷¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢14¶Ê¤Î¥ê¥¢¡¼¥Ê¤È¡¢19¶Ê¤Î¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥ê¡¼¡¢¤½¤·¤Æ20¶Ê¤Î¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡ØThe Life of a Showgirl¡ÙÈ¯Çä¸å½é½µ¤ÎHOT100¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
1°Ì ¡ÖThe Fate of Ophelia¡×
2°Ì ¡ÖOpalite¡×
3°Ì ¡ÖElizabeth Taylor¡×
4°Ì ¡ÖFather Figure¡×
5°Ì ¡ÖWood¡×
6°Ì ¡ÖWi$h Li$t¡×
7°Ì ¡ÖActually Romantic¡×
8°Ì ¡ÖThe Life of a Showgirl feat. Sabrina Carpenter¡×
9°Ì ¡ÖEldest Daughter¡×
10°Ì¡ÖCancelled!¡×
11°Ì ¡ÖRuin the Friendship¡×
12°Ì¡ÖHoney¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥¤¥é¡¼¤¬È¯É½¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡¡Variety¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMidnights¡Ù¤È¡ØThe Tortured Poets Department¡Ù¤Ç¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥È¥Ã¥×10ÆÈÀê¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÁ´¼ýÏ¿¶Ê¤¬ÆÈÀê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤À¤½¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Á¥ã¡¼¥È1°ÌµÏ¿13²ó¤Ï¥É¥ì¥¤¥¯¤ÈÊÂ¤Ó»Ë¾å4°Ì¡£Èà½÷¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢14¶Ê¤Î¥ê¥¢¡¼¥Ê¤È¡¢19¶Ê¤Î¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥ê¡¼¡¢¤½¤·¤Æ20¶Ê¤Î¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡ØThe Life of a Showgirl¡ÙÈ¯Çä¸å½é½µ¤ÎHOT100¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
1°Ì ¡ÖThe Fate of Ophelia¡×
2°Ì ¡ÖOpalite¡×
3°Ì ¡ÖElizabeth Taylor¡×
4°Ì ¡ÖFather Figure¡×
5°Ì ¡ÖWood¡×
6°Ì ¡ÖWi$h Li$t¡×
7°Ì ¡ÖActually Romantic¡×
8°Ì ¡ÖThe Life of a Showgirl feat. Sabrina Carpenter¡×
9°Ì ¡ÖEldest Daughter¡×
10°Ì¡ÖCancelled!¡×
11°Ì ¡ÖRuin the Friendship¡×
12°Ì¡ÖHoney¡×