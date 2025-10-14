¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Âç¶¶ÏÂÌé¡¢´Å¤¨´é¡õ¤â¤Á¤â¤ÁÈþÈ©¤Ë¸Â³¦ÀÜ¶á¡¡¡ØÈþÅª¡ÙÉ½»æ¡õÆÃ½¸¤ÇÈþÍÆ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂç¶¶ÏÂÌé¤¬¡¢22ÆüÈ¯Çä¤ÎÈþÍÆ»ï¡ØÈþÅª¡Ù12·î¹æSPECIAL EDITION¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢6¥Ú¡¼¥¸¤ÎÆÃ½¸¤ò¾þ¤ë¡£
¡ÚÉ½»æ¥«¥Ã¥È¡Û¡ÉÈþÍÆÈÖÄ¹¡ÉÂç¶¶ÏÂÌé¤ÎÈ©¤Ë¸Â³¦ÀÜ¶á
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÈª²ê°é¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÌò¤ò¹¥±é¤·¤¿¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡Ù¤Ï±Ç²è²½¤ËÂ³¤¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç¶¶¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤É¤ÎÈþÍÆÃË»Ò¡¦Âç¶¶¤Î¡ÈÈþ¤·¤µ¡É¤Ë¤È¤³¤È¤ó¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡´Å¤¨´é¡õ»×¤ï¤º¿¨¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Á¤â¤ÁÈþÈ©¤Ë¸Â³¦¤Þ¤ÇÀÜ¶á¤·¤¿É½»æ¤Î¤Û¤«¡¢Ãæ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤âÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÈþ¤·¤¤²£´é¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÎ®¤·ÌÜ¥«¥Ã¥È¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¡£Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤¬Éº¤¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âÄ©Àï¡£ÉáÃÊ¤ÎÂç¶¶¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¥É¥¥É¥¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¿À¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¿ô¡¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÈþ¤Î¿¿¿ñ¤ËÇ÷¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â·ÇºÜ¡£Æü¡¹¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ä¡¢ÈþÍÆ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÈþÍÆ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÎ×¤à¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÈþÍÆ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥Ý¡¼¥Á¤ò3¸Ä¡¢°¦ÍÑÃæ¤Î¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡¢¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÞ¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦Âç¶¶¡£
¡¡»ïÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥§¥ë¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ë»Ï¤Þ¤ê¥ß¥¹¥È²½¾Ñ¿å¤òÍÑ¤¤¤¿»Å¾å¤²¤Þ¤Ç¡¢6¥¹¥Æ¥Ã¥×¤â¤¢¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÏÀäÂÐ¤¯¤º¤·¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¸ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶áµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥ê¥µ¡¼¥ÁÃæ¤À¤È¤¤¤¦ºÇ¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥Ø¥¢¥±¥¢¤Ø¤ÎÅ°Äì¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤ÇÃÏÊý¤ä³¤³°¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤ÏÁ´Éô¤Î°¦ÍÑÉÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¥¿¥¤¥×¡£¤½¤ì¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤òËº¤ì¤¿¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éËÍ¤Î½ê¤Ë¡ÈÂß¤·¤Æ¡Á¡ª¡É¤Ã¤Æ¸½¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤Á¤Ð¤óËÍ¤ÎÉô²°¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£
¡¡¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëÌÚÂ¼·Å¿Í¡ÊFANTASTICS¡Ë¤ä»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡ÊM!LK¡Ë¡¢Âçµ×ÊÝÇÈÎ±¡ÊDXTEEN¡Ë¡¢NAOYA¡ÊMAZZEL¡Ë¤âÁ´°÷ÈþÍÆ¹¥¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤³¤À¤±¤ÎÃç¤è¤·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
