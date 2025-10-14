絶体絶命…不倫がバレそうな夫に、妻が放った「予想外の一言」｜助産師と不倫した夫の末路♯28【ママリ】
テレビ画面に映るアカウント名を目にし、動揺が隠せない夫…。これまで黙っていた まいが、ついに口を開きます。ですが、まいは「がまんよ」と自分に言い聞かせ…。
©︎ponko008
©︎ponko008
課長の追求に、動揺を隠せない夫…。不倫がバレるのでは…と、危機感を抱いているようですね。
©︎ponko008
©︎ponko008
夫は、テレビ画面のアカウント名に気づきます。まいが入院中、不倫相手が自宅に来て、一緒に有料動画を見ていたことを思い出したようですね。
©︎ponko008
©︎ponko008
夫は、不倫相手のアカウントを消し忘れていたことに気付いたようです。さすがに、これは言い逃れが難しそうですよね。まいは浮気を追求するのでしょうか。
©︎ponko008
©︎ponko008
まいは、「おかえりなさい」と言い、表情が一変します。何か言われるかも…と思った夫は、拍子抜けした様子ですね。
©︎ponko008
まいは、心の中で、「今じゃない」と、自分に言い聞かせます。いったん、気持ちをおさめ、普段通りに接することにしたようですね。
今までも、ウソをついたり、ごまかしてきた夫…。夫の不倫を追求するには、「確固たる証拠」が必要だと感じたようです。
「迷惑をかけない人なんかいない」
©︎ponko008
©︎ponko008
まいは、出産した産院の助産師と夫が不倫していることを知り、大きなショックを受けました。そんなまいに手を貸してくれたのは、仕事に厳しく、こわいと思っていた、鬼束課長…。
課長は、不倫の証拠を集めたり、夫への制裁を手助けしてくれたりしました。まいにとって、課長の存在は大きな支えになったことでしょう。
まいの復職後、介護のために課長は休職します。まいは課長にかけてもらった「迷惑をかけないで生きている人なんていない」という言葉を、そっくりそのまま課長へと返します。
みんなそれぞれに事情があり、時には周囲の人に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。しかし、自分だけが迷惑をかけているわけではなく、誰しも同じ立場になり得るもの。大事なことは、相手の気持ちを理解しようと歩み寄り、サポートし合うことなのかもしれませんね。
記事作成: こびと
（配信元: ママリ）