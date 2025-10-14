¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï³Ê²¼Áê¼ê¤ÎÂçÎÌÆÀÅÀ¤ÇÂç¤¤Ê´ª°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡¡¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÌµºö
¡¡¸½¾ì´ÑÀï7500»î¹ç¤òÃ£À®¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¸åÆ£·òÀ¸»á¤¬¡¢ËÉÙ¤Ê¼èºà·Ð¸³¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÎò»Ë¡¢Ê¸²½¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ÈÂÐÀï¡£¡Ö¼éÈ÷¤ÎÅÁÅý¡×¤òÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë»ý¤Ä¥Á¡¼¥àÁê¼ê¤È¤ÎÄ¹¤¤ÂÐÀï¤ÎÎò»Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ú¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ÎÂÐºö¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¡Û
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Áê¼ê¤ËÂç¶ìÀï¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¾åÅÄåºÀ¤¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£¹·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤«¤é£³»î¹çÏ¢Â³¤ÇÌ¤¾¡Íø¡£ÆÀÅÀ¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÂÔË¾¤ÎFW¤Ë¤è¤ë¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤º¤«¤Êµß¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È£²¡Ý£²¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡¡photo by Ushijima Hisato
¡¡¼éÈ÷¿Ø¤ÏÂåÉ½·Ð¸³¤Î¾¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö£²¼ºÅÀ¡×¤Ï¤·¤«¤¿¤¬¤Ê¤¤¡£ÌäÂê¤Ï¹¶·âÌÌ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç³Ê²¼Áê¼ê¤ËÂçÎÌÆÀÅÀ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤Ê´ª°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁ°¤Ë¤Ïº£¤â¡Ö·èÄêÎÏÉÔÂ¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê²ÝÂê¤¬²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤âº£¤Ç¤ÏFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°20°Ì°ÊÆâ¤Î¶¯¹ë¹ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ÅöÁ³¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÏÆüËÜ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤ÆÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¯¤ë¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¹¶·âÅª¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¡ÊWB¡Ë¤ò»È¤¦£³¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¹´¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊ¬ÀÏ¤ÏÍÆ°×¤¤¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Ç¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¡Ê¥á¥¥·¥³¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤Ï¥µ¥¤¥É¹¶·â¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆüËÜ¤ÎWB¤ò¼éÈ÷¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£»°ãø·°¤äÆ²°ÂÎ§¤È¤¤¤Ã¤¿WB¤¬¼éÈ÷¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò³ä¤«¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ï¥µ¥¤¥É¤ò¼Î¤Æ¤ÆÃæ±û¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£´¡Ý£²¡Ý£³¡Ý£±¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡££²ÎóÌÜ¤Î£³¿Í¤¬¤¤¤º¤ì¤â¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ËÅì½ãÌé¤äÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Ï¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤À¤±¤ò¥±¥¢¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤¯¤Ë°ËÅì¥µ¥¤¥É¤ÎSB¥¸¥å¥Ë¥ª¥ë¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹¶·â¤Ë´é¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ËÅì¤Ïµ¤»ý¤Á¤è¤¯¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±Â³¤±¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤È¾®Àî¹Ò´ð¤Î¥·¥å¡¼¥Èµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡¢¤½¤ì¤ËFK¤Î¤³¤Ü¤ì¤«¤é¤Î¤â¤Î¡£¤¢¤ì¤À¤±¹¶¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Î®¤ì¤Î¤Ê¤«¤«¤é¥´¡¼¥ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤¬¥µ¥¤¥É¤«¤é»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Î¤è¤¦¤ËÃæ±û¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«......¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÁ°È¾¤ÏÆüËÜ¤¬°µÅÝ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤¬MF¤ÎÇÛÃÖ¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¸åÈ¾¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÁê¼ê¤ÎÊÑ²½¤Ë¤âÆüËÜ¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ÏÀï½ÑÅª¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤ËÌµºö¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¡ÚÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Î¾ÜºÙ¡Û
¡¡¤µ¤Æ¡¢²¤½£¤È¤ÎÂÐÀï¤¬ÁÈ¤ß¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á¤ÏÆîÊÆ½ô¹ñ¤ÈÂÐÀïµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È¤ÎÂÐÀï¤âº£²ó¤Ç12ÅÙÌÜ¡£ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ÏÆüËÜ¤Î£µ¾¡£µÊ¬£²ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤¬Âç¤¤¯¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÅöÁ³¡£12Àï¤Î¤¦¤Á10Àï¤¬ÆüËÜ¥Û¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤ÎÂÐÀï¤Ï¤¿¤Ã¤¿£±²ó¡£1999Ç¯¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ï³«ºÅ¹ñ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë£°ÂÐ£´¤Ç´°ÇÔ¡£¤Þ¤¿¡¢ÃæÎ©ÃÏ¤Ç¤ÎÍ£°ì¤ÎÂÐÀï¤Ï2010Ç¯¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«£×ÇÕ¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¡¢»î¹ç¤Ï120Ê¬Àï¤Ã¤Æ¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¡£ÆüËÜ¤ÏPKÀï¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¥Ù¥¹¥È£¸¿Ê½Ð¤òÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Û¡¼¥à°Ê³°¤Ç¤Ï¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤«¤«¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç¤Ï¡ËÆüËÜ¤Ï¤Þ¤À¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Î¡Ö£²¾¡¡×¤Ï¡¢1995Ç¯¤Î½éÂÐÀï¤È1999Ç¯¤Î¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡£ÆüËÜ¤¬2001Ç¯¤ÎÂÐÀï¤Ç½é¾¡Íø¤òµÏ¿¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤Ï25Ç¯¶á¤¯¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë¤ÏÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê£×ÇÕ¤Ç¤ÎPKÉé¤±¤Ï°ú¤Ê¬¤±¡Ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¶¯²½¤Ï³Î¤«¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤¬......¡£
¡¡ºÇ¤â¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó£×ÇÕ¤Ç¤ÎÂÐÀï¤À¡£
¡¡2010Ç¯6·î29Æü¡£ÉñÂæ¤ÏÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¹ÔÀ¯¾å¤Î¼óÅÔ¥×¥ì¥È¥ê¥¢¤Î¥í¥Õ¥¿¥¹¡¦¥ô¥¡¡¼¥¹¥Õ¥§¥ë¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£1923Ç¯´°À®¤È¤¤¤¦¡¢ÀÖ¹õ¤¤Îû´¤Â¤¤ê¤Î¡¢ÅÁÅý¤¢¤ë¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤À¡£Æî¥¢¥Õ¥ê¥«Âç²ñ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤³¤âËÜÅö¤Ë¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¾ì¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÉ¾È½¤¬Ë§¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡·ë²Ì¤¬PKÉé¤±¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÁÐÊý¤¬¼éÈ÷Åª¤ËÀï¤Ã¤¿¤¿¤á¸«¤É¤³¤í¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£120Ê¬Àï¤Ã¤Æ¥·¥å¡¼¥È¿ô¤ÏÆüËÜ¤Î13ËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Î12ËÜ¡£È¿Â§¤ÏÆüËÜ¤¬26¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤¬29¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢±ä¡¹¤ÈÄÙ¤·¹ç¤¤¤¬Â³¤¯»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£
2010Ç¯Æî¥¢¥Õ¥ê¥«£×ÇÕ¡¢ÆüËÜÂÐ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê²èÁü¤Ï¸åÆ£»áÄó¶¡¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¼éÈ÷Åª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¤â¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤«¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉ¾²Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú¼éÈ÷¤ÎÅÁÅý¤ò»ý¤Ä¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡Û
¡¡¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö¼éÈ÷¤ÎÊ¸²½¡×¤ÇÍÌ¾¤Ê¥Á¡¼¥à¤À¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2026Ç¯Âç²ñ¤ÎÆîÊÆÍ½Áª¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ï18»î¹ç¤ÇÆÀÅÀ14¼ºÅÀ10¡Ê£·¾¡£·Ê¬£´ÇÔ¡Ë¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç£¶°Ì¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆÀÅÀ14¤ÏÍ½ÁªÆÍÇË¤·¤¿¹ñ¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¾¯¥¿¥¤¡£¼ºÅÀ¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ÈÊÂ¤ó¤Ç£²°Ì¥¿¥¤¤Ç¤¢¤ë¡Ê¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÀÅÀ14¼ºÅÀ£µ¤È¤¤¤¦"¶Ã°ÛÅª¤Ê"À®ÀÓ¤Ç£²°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÆîÊÆ¤ÎÀï¤¤¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È¤¤¤¦¹ñ¤Ç¼éÈ÷°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢ÃÏÍýÅª¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¤È¤¤¤¦£³¤Ä¤Î£×ÇÕÍ¥¾¡·Ð¸³¹ñ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡Ê19À¤µª¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ï¤³¤ì¤é£³¥«¹ñ¤ÈÀïÁè¤ò¤·¤Æ¡¢¹ñÅÚ¤Î£´Ê¬¤Î£±¡¢¿Í¸ý¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤ò¼º¤Ã¤¿Îò»Ë¤â¤¢¤ë¡Ë¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢2010Ç¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¤Þ¤À£×ÇÕ½é½Ð¾ì¤«¤é¤ï¤º¤«12Ç¯¤È¤¤¤¦"¼ã¤¤"¹ñ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ê¸²½¤¬¤Þ¤À½½Ê¬¤Ëº¬¤Å¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼éÈ÷Åª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¹ñ¤ÎÂåÉ½¤¬¡¢¼éÈ÷¤ÎÅÁÅý¤ò»ý¤Ä¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È¼é¤ê¹ç¤¤¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤À¡£
¡¡120Ê¬´Ö¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¾Ç¤ì¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¼éÈ÷¤Î¥¿¥¹¥¯¤ò¤³¤Ê¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡Æî¥¢¥Õ¥ê¥«£×ÇÕ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤¿¤Î¤Ï²¬ÅÄÉð»Ë´ÆÆÄ¤À¡£¥¤¥Ó¥Á¥ã¡¦¥ª¥·¥à´ÆÆÄ¤¬ÉÂ¤ÇÅÝ¤ì¤ÆµÞî±´ÆÆÄ¤ÎºÂ¤Ë½¢¤¤¤¿²¬ÅÄ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÆ°¤«¤¹¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2010Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î½àÈ÷»î¹ç¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤º¡¢Âç²ñÄ¾Á°¤Î»î¹ç¤Ç¤â¶ìÀïÂ³¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢£×ÇÕ³«ËëÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÃæß·Í¤Æó¤ÈÅÄÃæ¥Þ¥ë¥¯¥¹Æ®è½²¦¤Ç¼éÈ÷¤ò¸Ç¤á¤ÆºÇÁ°Àþ¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤¤ËÜÅÄ·½Í¤¤òÃÖ¤¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÂÇ³«¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹¤ÎÃæÂ¼½ÓÊå¤ò¥Ù¥ó¥Á¤ËÃÖ¤¯¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ï£²¾¡£±ÇÔ¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡£½éÀï¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¥«¥á¥ë¡¼¥ó¤ÏÆ°¤¤¬°¤¯¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀºÅÙ¤â¶ËÃ¼¤ËÄã¤«¤Ã¤¿¡£¹âÃÏ¤Ç¤Î»î¹ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤³¤ÎÂç²ñ¤Î¸ø¼°µå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î½àÈ÷¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÁê¼ê¤Î¼«ÌÇ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ½éÀï¤Ç¾¡Íø¡£
¡¡¶¯¹ë¥ª¥é¥ó¥À¤Ë¤Ï´°ÇÔ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½ª¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯Àï¤Ç¤ÏËÜÅÄ¤È±óÆ£ÊÝ¿Î¤¬Ä¾ÀÜFK¤ò·è¤á¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡¢²¤½£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü´¶¤¬¾®¤µ¤¯¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÊ¬ÀÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¼éÈ÷¤òÉð´ï¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤È¼éÈ÷¤ÎÅÁÅý¤ò»ý¤Ä¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¼éÈ÷Åª¤ÊÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï¡¢¤à¤·¤í¡¢"¤½¤ì"¤ò´Ó¤ÄÌ¤·¤¿ÆüËÜ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ú1999Ç¯¤Î´°ÇÔ¤«¤é26Ç¯¡Û
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«£×ÇÕ¤è¤ê10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î1999Ç¯¤Î¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¹½Ñ¤â¤Ê¤¯¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë´°ÇÔ¤·¤¿ÆüËÜ¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡1998Ç¯¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤Ç£×ÇÕ¤Ë½é½Ð¾ì¡£¥¹¥³¥¢¤³¤½£±ÅÀº¹¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤È¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤ËÏ¢ÇÔ¡£Æ±¤¸½é½Ð¾ìÁÈ¤Î¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤Ë¤âÇÔ¤ì¤Æ£³ÀïÁ´ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬ÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í·òÆ®¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿......¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£
1999Ç¯¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂÐÆüËÜÀï¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê²èÁü¤Ï¸åÆ£»áÄó¶¡¡Ë
¡¡¤·¤«¤â¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ½ªÎ»¸å¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥È¥ë¥·¥¨¤¬»Ø´ø´±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤À£±Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥ë¥·¥¨¤ÏÃÊ³¬¤òÄÉ¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ê¤Î¤Ç´°À®¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¥È¥ë¥·¥¨¤Ï¼ã¼ê¼çÂÎ¤Ç¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØÍ½Áª¤ÈÆüÄø¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç1999Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¡¼¥¹¡Ê¸½£Õ¡Ý20£×ÇÕ¡Ë½àÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÆüËÜ¤Ï¥Ú¥ë¡¼¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ËÏ¢ÇÔ¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç½Ð²ñ¤¦ÆîÊÆ¤Îµ¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ï¤è¤¯Àï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤âÆüËÜ¤Ë´üÂÔ¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤ÎÂÐÀï¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¤Ï11Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¿ÊÊâ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜÅö¤Ê¤é¤É¤³¤«¤Ç¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë»þ´Ö¤òºî¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¼«¤é¼çÆ³¸¢¤ò¼è¤Ã¤Æ»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎÏ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë14Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ï¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¥²¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¿¤·¤«¤ËÀïÎÏÅª¤Ë¾å²ó¤ëÆüËÜ¤¬¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¾ìÌÌ¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Î¡ÖÆüËÜÂÐºö¡×¤òÂÇ³«¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÀï½ÑÅªÂ¿ÍÍÀ¤ÏÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤·¡¢ÍèÇ¯¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿15Ç¯Á°¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«......¡£
