J1Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Î¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¿ÍFW¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥æ¥ó¥«¡¼¤Ï¡¢º£µ¨¤ÇJ¥ê¡¼¥°5Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÌ¾¸Å²°¤È¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤Ë¤Ê¤ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¿ÍFW¤Ë¤Ï¡¢Êì¹ñÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£12Æü¡¢Æ±¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTipsbladet¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£
2021Ç¯¤Ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼1Éô¤Î¥Ü¥Ç¡¦¥°¥ê¥à¥È¤«¤éJ1±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¥æ¥ó¥«¡¼¤Ï¡¢ÀÖ¤¤°Ëâ¤Ç¤Î2¥·¡¼¥º¥ó¤ÇJ1ÄÌ»»42»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ16ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊACL¡Ë2022¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¡¢Æ±Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë±ºÏÂ¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
2023¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÌ¾¸Å²°¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢²ÃÆþ½éÇ¯ÅÙ¤Ï33»î¹ç16ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï19»î¹ç4ÆÀÅÀ¡£º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï13»î¹ç1ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤·¤¿µ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ë¥¶¥à¡¦¥¢¥Ü¥ë¥Û¥»¥¤¥Ë»á¤Ï¡¢Åß¤Ë¥Á¡¼¥à¤È¤Î·ÀÌó¤¬ÀÚ¤ì¤ë¥æ¥ó¥«¡¼¤Î¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯Éüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Æ±Áª¼ê¤Î¸ÅÁãAC¥Û¡¼¥»¥ó¥¹¡Ê¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯2Éô¡Ë¤¬³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¨¥¹¥Ù¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¡Ê¥Û¡¼¥»¥ó¥¹¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤¬Æ°¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Èà¡Ê¥æ¥ó¥«¡¼¡Ë¤Ë·ÀÌó¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤È¤·¤Æ500Ëü¡Á600Ëü¥¯¥í¡¼¥Í¡ÊÌó1²¯1700Ëü±ß¡Á1²¯4200Ëü±ß¡Ë¤È¡¢·îµë20Ëü¡Á30Ëü¥¯¥í¡¼¥Í¡ÊÌó470Ëü±ß¡Á710Ëü±ß¡Ë¤ò½Ð¤¹¤°¤é¤¤ÍÆ°×¤Ê¤Ï¤º¤À¡×
¤À¤¬¡¢¥Û¡¼¥»¥ó¥¹¤Ï¸½ºß¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯2Éô¤Ë¹ß³Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ü¥ë¥Û¥»¥¤¥Ë»á¤Ï¡Ö¥æ¥ó¥«¡¼¤Ï2Éô¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£Èà¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤ÎÁª¼ê¤À¡×¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸ÅÁãÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤ËÆ±»á¤Ï¡Ö¥æ¥ó¥«¡¼¤Ï¥Û¡¼¥»¥ó¥¹¤è¤ê¾å°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Ø¹Ô¤¯¤È»×¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¿¤À¤·¡¢¥Û¡¼¥»¥ó¥¹¤¬²¿¤«¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤ÏÈò¤±¤¿¡£
¥æ¥ó¥«¡¼¤¬º£Åß¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Êì¹ñ¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢J¥ê¡¼¥°¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥´¡¼¥ë¥·¡¼¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤ÎJ¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤¬³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£