¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¸øÌÀ¡ÈÏ¢Î©Î¥Ã¦¡É¤Î¾×·â¡Ä¹â»Ô¡È¼óÁê¡É¤Î¾ì¹ç¡¢ÀìÌç²È¡ÖµÕÅ¾¤Î°ì¼ê¤Ï½°±¡²ò»¶¡×
¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï10Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤È²ñÃÌ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ºØÆ£ÂåÉ½¤Ï¡¢¡Ö²æ¤¬ÅÞ¤¬ÍÊÎ©¤¹¤ë½°±¡¾®Áªµó¶è¸õÊä¤Ø¤Î¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¤Î¿äÁ¦¤Ïµá¤á¤Ê¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¤Ø¤Î¿äÁ¦¤â¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Ë¡¢¾×·â¤ÈÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÈÇöÉ¹ÅöÁª¡É¤Î¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ÏÁ´¹ñ¤Ë¿ôÂ¿¤¯¡Ä
12Æü¡¢Mr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ø¡Ä¡£
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¡¦ÉðÉô¿·½°±¡µÄ°÷¤Ë¡¢Î¨Ä¾¤Ê¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡ÊQ.¤ä¤Ï¤ê¸øÌÀÅÞ¤ÎÉ¼¤ÎÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ë
¼«Ì±ÅÞ¡¦ÉðÉô¿·½°±¡µÄ°÷¡§
¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÂçÊÑ²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£
¡Ö¥Ð¥ó¥¶¥¤¡ª¥Ð¥ó¥¶¥¤¡ª¡×
2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¡¢2°Ì¤ËÌó7000É¼¤È¤¤¤¦¶Ïº¹¤Ç¾¡Íø¤·¤¿ÉðÉôµÄ°÷¡£
¸øÌÀÅÞ¤ÎÁÈ¿¥É¼¤Ï¡¢°ìÁªµó¶è¤ÇÌó2ËüÉ¼¤È¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©À¯¸¢¤òÎ¥Ã¦¤·¡¢Áªµó¶¨ÎÏ¤¬Ë¾¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¸å¤Ï¡¢Ã±½ã·×»»¤ÇÅöÁª¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÊQ.ÉÔ°Â¤È¤«¾Ç¤ê¤È¤« ¡¢ÀèÀ¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë
¼«Ì±ÅÞ¡¦ÉðÉô¿·½°±¡µÄ°÷¡§
¤¢¤ÎÉÔ°Â¤È¤«¾Ç¤ê¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬À¯¸¢Í¿ÅÞ¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢»Ù»ý¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ä
ÉðÉô½°±¡µÄ°÷¤Î»Ù»ý¼Ô¡§
ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤Í¡£¸øÌÀÉ¼¤¬¤Þ¤ë¤Ã¤¤ê¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¼«Ì±·Ï¤ÎÊý¤Ë¥¼¥í¤Ë¶á¤¤¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
»Ù»ý¼Ô¡§
¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤¤Í¡¢¸·¤·¤¤¤È»×¤¦¤è¡£
¡ÊQ.É¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡©¡Ë
¤¦¤ó¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ï¤Í¡£
ÉðÉôµÄ°÷¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢2°Ì¤Ë¶Ïº¹¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÇöÉ¹ÅöÁª¡É¤Î¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ÏÁ´¹ñ¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÀÄ»³ÏÂ¹°»á¡§
¤ä¤Ï¤ê¡Ê¸øÌÀÅÞÉ¼¡Ë2ËüÉ¼¤Ã¤ÆÂç¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ë¤È40¡Á50¿Í¤Î¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤¬ÍîÁª¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊÅÞÆâ¤Ë¡Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦È¿±þ¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
26Ç¯´Ö¡¢Ìª·î´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë¹¤¬¤ë¾×·â¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°ìµ¤¤Ëº®ÌÂ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤Î¹ÔÊý¤À¡£
12Æü¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï¡Ä
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¡§
¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤È¤«°Ý¿·¤ÎÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤ËÅÞ¼ó²ñÃÌ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¤È¡£°ã¤¤¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ°ìÃ×ÅÀ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¡¢¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤À¯¸¢¤ò¼è¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¡¢¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÁá¤¯Êª²Á¹âÂÐºö¤ò¤ä¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³Êº¹À§Àµ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡£À¯¸¢¡¢»ä¤Ï¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
ÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤ÇÌîÅÞ3ÅÞ¤¬Ï¢·È¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÄÀÊ¿ô¤ò¾å²ó¤ê¡¢À¯¸¢¸òÂå¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£
¤½¤ó¤Êº£¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¡¢ÌîÅÞÅý°ì¤ÎÁíÍý¸õÊä¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ä
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡§
»ä¼«¿È¡¢¸øÅÞ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤ÆÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤òÌ³¤á¤ë³Ð¸ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤À¡£
SNS¤Ê¤É¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤·¡ÖÁíÍý¤òÌ³¤á¤ë³Ð¸ç¡×¤òÉ½ÌÀ¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤«¤é¤«¡¢11Æü¡Ä
µ¼Ô¥ê¥Ý¡¼¥È¡§
º£¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬±éÀâ²ñ¾ì¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³¹Æ¬±éÀâ¤ò¹Ô¤¦Âçºå±ØÁ°¤Ë¤Ï¡¢¼þ°Ï¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¤Û¤É¤Î¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£
ÃËÀ¡§
¡Ö»ä¤¬ÁíÍý¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
½÷À¡§
¤³¤ì¤«¤éÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ëÊý¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£
¸øÌÀÅÞ¤«¤éÏ¢Î©¤ò²ò¾Ã¤µ¤ì¡¢µçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡¢ÌîÅÞÏ¢·È¤ÎÊÉ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²¾¤Ë¹â»Ô»á¤¬¿·¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÁ°ÅÓ¤ÏÂ¿Æñ¡Ä¡£
¤·¤«¤·¡¢»×¤ï¤ÌµÕÅ¾¤Î°ì¼ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÀÄ»³ÏÂ¹°»á¡§
¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¶ÉÌÌ¤òÂÇ³«¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¡£²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´üÂÔ¤¬¹â¤¤¤¦¤Á¤Ë½°µÄ±¡²ò»¶¤Î²ÄÇ½À
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤«¤é¶¨ÎÏ¤ò¶Ä¤¬¤ì¡¢¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡¢ÂçÀª¤ÎÄ°½°¤ÎÁ°¤Ç¡Ä
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡§
Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤òÌ³¤á¤ë³Ð¸ç¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¾¤ÎÌîÅÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´ðËÜÀ¯ºö¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤È¡¢¤¤¤¯¤é¿ô¹ç¤ï¤»¤ÇÀ¯¸¢ºî¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¹¤°¥À¥á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤½¤·¤Æ¡¢12Æü¤â¡Ä
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡§
¸½¹Ô¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎË¡ÂÎ·Ï¤È¡¢¤½¤ì¤Ë´ð¤Å¤¯ÆüÊÆ¤ÎËÉ±Ò¶¨ÎÏÂÎÀ©¤òÇ§¤á¤ë¤Î¤«Ç§¤á¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢ÌÀ³Î¤ËÅú¤¨¤òÅÞ¤È¤·¤Æ½Ð¤·¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´ðËÜÀ¯ºö¤Î°ìÃ×¤¬É¬Í×¤À¤È²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¡£ÌîÅÞ¤ÎÏ¢·È¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤¬ÁíÍý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤¬¡¢À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÀÄ»³»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©Î¥Ã¦¤·¤¿º£¤ÎÆñ¶É¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¡¢ÀÚ¤ê»¥¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÀÄ»³ÏÂ¹°»á¡§
½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÄÀÊ¤òÁý¤ä¤¹¡£Äã¤¤»Ù»ýÎ¨¤À¤È²ò»¶¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤Àº£¤ÎÃÊ³¬¤À¤È¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡£»ä¤Ï¡¢²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô¿·ÁíÍý¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ßË¡°Æ¤ä¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Î¤¿¤á¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤òÀ®Î©¤µ¤»¤¿¾å¤Ç¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤¤¤¦¤Á¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¡¢µÄÀÊ¿ôÁý²Ã¤òÁÀ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÁÈ¿¥É¼¤ò¼º¤Ã¤¿º£¡¢2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¶Ïº¹¤ÇÅöÁª¤·¤¿µÄ°÷¤¿¤Á¤Ï¡¢µÕ¤ËµÄÀÊ¤ò¼º¤¦¶²¤ì¤â¡Ä¡£¾¡»»¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³»Ô¤Î»³ËÜÂçÃÏ½°±¡µÄ°÷¡£
2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ»Ù»ý¼Ô¤âÂ¿¤¯ÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢2°Ì¤È¤Îº¹¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë124É¼¡£
»³ËÜÂçÃÏ½°±¡µÄ°÷¡§
¡Ê¼¡¤Ï¡Ë¸·¤·¤¤Áªµó¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£
¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤ÎÁªµó¤ÎÀï¤¤Êý¤òÊ¹¤¯¤È¡Ä
»³ËÜÂçÃÏ½°±¡µÄ°÷¡§
ºòÆü¤â¤Á¤ç¤Ã¤È»ÔµÄ²ñ¤ÎÀèÀ¸Êý¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¡¢Ãæ±û¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤â¤¦¤¹¤Ù¤Æ½ª¤ï¤ê¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÃçÎÉ¤¯¤ä¤í¤¦¤Í¤È¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿ÍÊªÆ±»Î¤â¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£
¿Í¤Î·Ò¤¬¤ê¤äÀ¯ºö¼¡Âè¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤òÃµ¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
·ãÆ°¤¬Â³¤¯À¯¶É¡Ä¤Ï¤¿¤·¤Æ¤½¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©
¡¡¡Ê¡ÖMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×10·î12ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë