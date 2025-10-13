彼氏のクローゼットで“裏の顔”を発見した女性アナウンサー　友人は鋭い指摘「おセフに着せてるか…」

ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ『私が愛した地獄』。

10月9日（木）に放送された同番組では、インタビューで女性が語った“地獄の恋愛エピソード”にスタジオがドン引きする場面があった。

今回の街頭インタビューでは、「ビジュ最高！キラキラ王子の裏の顔」というエピソードが飛び出した。

インタビューに答えたのは、27歳フリーアナウンサーの女性。大学4年のときに付き合っていた元彼との恋愛を語ってくれた。

彼は15歳年上の社長で当時37歳。「絶対モテるだろうなと思ったんですけど、すごい向こうが来てくれて付き合ったんです。でも、付き合っていたのは半年ちょっとくらい」と女性は語る。

いわゆる“王子様”のことができる彼は、車で迎えにきてくれたり、お店の予約もちゃんとできたりするタイプ。だが、そんなキラキラ王子の“裏の顔”が発覚してしまう…。

彼は出張でわりと家を空け、彼の家に1人でいることが多かったという女性。そんなあるとき彼から洗濯を頼まれたことがあった。

しかしそこで発見したのは、白い“ジェラピケ”の上下。サイズ的にも男性が着るのは難しく、しかもブラトップだったのだとか。

女性は写真を撮って彼を笑わせようと思い、「これあなた着るの？」と連絡したところ、彼からの返答は「元カノのものを整理してたら出てきた」「衣替えしてた」という苦しい言い訳だったそうだ。

しかし別の日、彼女はまた彼の“裏の顔”を発見してしまう。

「洗濯物を入れておこうと思って、初めて開けたクローゼットがあったんです。そしたらコスプレの山が出てきて…」と語る女性。スタジオからは思わず悲鳴が上がる。

しかもそのコスプレは綺麗だったらまだしも、“1回は絶対着ている”ものが15〜20着ほどで、女性は「メイドから一番危ない部分だけ隠れてるようなやつまで…」と語った。

「コスプレを着てくれと言われたことは？」とスタッフが質問すると、女性は「なかったんですよ」と即答する。

「多分“夜の女の子”を呼んで着させている感はあった」と言うと、隣で話を聞いていた彼女の友人は「それか“おセフ”に着せてるか…」と鋭い指摘。この発言を聞いていたスタジオは「おセフ」と声を揃え、ぺえも「当たり前のように言うわね」と苦笑いする。

女性も「これはきつい…」と思い、結局彼とは別れたそうで「性癖ある人って何かあるんじゃないかな」と語っていた。