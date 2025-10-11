愛媛県松前町は２０２５年度、ふるさと納税の返礼品に町の最高寄付額となる２２０万円の自転車フレームを加えた。

２４年度に町への寄付額が５倍に増え、さらに返礼品の新規開拓を強化。税収アップに加え、町内工場産の素材から作られた製品を取り上げ、「ものづくりを支える町」のＰＲにつなげる狙いだ。（住田勝宏）

町では、ふるさと納税の制度開始から２３年度まで、町民が町外の自治体に寄付したことによる住民税の控除額が、町への寄付額を上回る「赤字」状態が続いてきた。このため、２３年１２月に就任した田中浩介町長は、返礼品の新規開拓に力を入れ、「品ぞろえ」を充実させてきた。

その結果、寄付額は２３年度の１２２１万円から、２４年度に６３６４万円へと５倍に。寄付件数は３８３件から１０倍の３８４８件に急増した。２４年夏、返礼品に加えたハーゲンダッツなどのアイスクリームが起爆剤になったとし、同年度は住民税の控除額が５９５１万円だったため、初めて「黒字」を達成した。

２５年度、さらに寄付額を伸ばそうと、町内に立地する東レ愛媛工場と交渉を進めたのが、台湾の世界的自転車メーカー・ジャイアントのロードバイクフレームだった。愛媛工場で生産する炭素繊維（カーボンファイバー）が素材として使われているため、リストに加えることが実現。ジャイアント製品が返礼品になったのは全国初という。

フレームはメーカー最上位モデル「Ｐｒｏｐｅｌ Ａｄｖａｎｃｅｄ ＳＬ」を寄付額２２０万円で受け取れる。サドルやタイヤ、ギアなどは付かない。寄付者に町から引換券が届き、全国のジャイアントの店舗で体に合わせてフィッティング（採寸）を行う。

今年度、愛媛工場産の炭素繊維を用いたゴルフシャフトや釣りざおなどを返礼品に加えたことで、寄付額は１億５０００万円に達する見通しとなった。

ふるさと納税を担当する町財政課の西川浩一郎主任は「１９３８年の誘致以来、町は東レ愛媛工場とともに歩んできた。松前に『ものづくりを支える町』という側面があることも知ってほしい」と話した。

城宿泊にみかんの木オーナー、他市町も工夫

ふるさと納税の寄付額は全国で急増している。県内では、１９年度の約３７億９７００万円から、２４年度は１７２億６０００万円にまで増えた。

県内２０市町のうち、松前町は２３年度に下から２番目だったが、２４年度は１５位に上昇した。だが、１位の八幡浜市の３０億９６００万円など上位に比べると額が２桁違うのが実情。県地域政策課は「まだ伸びしろはある」とみる。

県内の他の市町も返礼品を工夫している。高額なものでは、▽みかんの木５０本のオーナーになる権利（八幡浜市、７５６万円）▽アコヤ真珠のネックレス（宇和島市、６６０万円）▽大洲城に泊まれるキャッスルステイ（大洲市、４６０万円）――などがある。