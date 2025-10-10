ジョージ・クルーニーやブラッド・ピットら豪華スターが共演した人気の米映画「オーシャンズ」シリーズの最新作「オーシャンズ１４（原題）」に、「バービー」のマーゴット・ロビーが主演し、ブラッドリー・クーパーと現在出演交渉中だと米芸能ニュースサイト「デッドライン」が１０日伝えた。

同サイトによると、最新作は第１作「オーシャンズ１１」の前日譚で、１９６０年代の欧州を舞台に物語が繰り広げられるとされるが、詳細は公表されていない。撮影は来年にも始まり、「ツイスターズ」のリー・アイザック・チョン監督がメガホンをとる。脚本は「ファミリー・アフェア」のキャリー・ソロモン。

最新作ではクルーニーやピットのほか、ジュリア・ロバーツやマット・デイモン、ドン・チードルらオリジナルメンバーも再集結すると報じられている。

関係者によると、クーパーとロビーは長年にわたり親交があり、共演を希望していたが、「今回の企画はまさに絶好の機会だと考えた」とし、チョン監督との面談後、交渉を始めたという。

また、クーパーは「オーシャンズ」シリーズと同じワーナー・ブラザース製作の名作「ブリット」（１９６８年）のスピンオフ映画にも主演することが決まっている。オリジナル作ではスティーブ・マックイーンが演じたサンフランシスコ市警のブリット警部補をクーパーが引き継ぎ、スティーヴン・スピルバーグ監督が手掛ける。