90分以内に無罪を証明できなければ即処刑！ クリス・プラット主演『MERCY／マーシー AI裁判』日米同時公開決定
クリス・プラットが主演を務める映画『MERCY／マーシー AI裁判』が、2026年1月23日より日米同時公開されることが決定。予告編が解禁され、緊迫感あふれるUS版ポスターも到着した。
本作は、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』『ジュラシック・ワールド』シリーズのクリス・プラットが主演を務めるアクションスリラー。
凶悪犯罪が激増し、治安維持のため司法までもAIが担うようになった近未来。敏腕刑事レイヴンは目を覚ますと、妻殺しの容疑で＜マーシー裁判所＞に拘束されていた。冤罪を訴える彼だったが、事件前の記憶は断片的にしか残っていない。
無実を証明するには、AIが支配する世界中のデータベースから証拠を集め、さらにAI裁判官が算出する“有罪率”を規定値以下まで下げなければならない。無罪証明までの＜制限時間は90分＞。さもなくば＜即処刑＞――。
今、私たちの想像をはるかに超える速度で進化を続けるAI。本作は、情報が怒涛のようにあふれる社会の中で、データやコンテンツの真偽が曖昧になりつつある現代に警鐘を鳴らす、挑戦的なテーマを描く。
全世界で本日解禁となった予告編では、“マドックス”と名乗るAIが新時代の裁判システムについて語る様子や、世界中の防犯カメラや携帯電話など、あらゆるデータベースから必死に自らの無実を証明しようと奮闘する主人公の姿、さらに近未来都市を舞台にした迫力満点のスタントアクションが描かれている。状況が二転三転し、スリリングで目の離せない展開に期待が高まる。
また、US版ポスターには、“制限時間”と“有罪率”のカウントが浮かぶ中、被告人席に縛りつけられたレイヴン刑事と、鋭い視線を向けて立ちはだかるAI裁判官“マドックス”の姿が。前途多難な＜容疑者 vs AI裁判官＞の戦い――その先に待ち受ける衝撃の真実とは。
AI裁判にかけられる容疑者・レイヴン刑事を演じるのは、大人気ハリウッド俳優のクリス・プラット。『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズや『ジュラシック・ワールド』シリーズなど、老若男女に愛される超大作アクション映画で主演を務め、日本でも圧倒的な知名度を誇るスターのひとりだ。
彼に対峙する“AI裁判官”という、映画史上前例のない役柄に挑むのはレベッカ・ファーガソン。全世界で興行収入500億円を突破したミュージカル映画『グレイテスト・ショーマン』で、ヒュー・ジャックマン演じる主人公が憧れるオペラ歌手ジェニー・リンドを演じ、一躍グローバルな人気を獲得。その後『ミッション：インポッシブル』シリーズや『DUNE/デューン 砂の惑星』シリーズなどに抜擢された。特に『ミッション：インポッシブル』シリーズでは、暗殺者イルサ・ファウストとして『ローグ・ネイション』で初登場し、イーサン・ハント役のトム・クルーズとの抜群のケミストリーが話題に。今回、そんな彼女がどのようにAIを演じるのか、期待が高まる。
監督を務めるのは、サンダンス映画祭で観客賞を受賞した映画『search／サーチ』の仕掛け人として知られるティムール・ベクマンベトフ。同作は、失踪した娘をデジタル上で追跡する父親の捜査劇を、全編を通してPC画面上の映像で構成されるスリリングかつ革新的な表現で映画ファンを熱狂させた。
さらに、“原爆の父”と呼ばれる理論物理学者ロバート・オッペンハイマーの人生を描き、賛否を巻き起こしたアカデミー賞（R）作品賞受賞の大ヒット作『オッペンハイマー』で知られるチャールズ・ローヴェンがプロデューサーを務める。
映画『MERCY／マーシー AI裁判』は、2026年1月23日より日米同時公開。
