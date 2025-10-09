レディース、メンズ、キッズの革新的なカジュアルフットウェアのグローバルリーダーであるクロックスは、毎年10月に開催するクロックスの祭典「CROCTOBER（クロックトーバー）」を記念した3製品を「クロックスデー」である10月23日から発売する。





クロックスは、ファンと共に新しい常識そのものを創り出すことを大切にしている。そんなクロックスを形づくってきたファンへのトリビュートを表し、世界中の快適さを愛し、常識を覆すオリジナルのコミュニティと共にお祝いするブランドキャンペーン「CROCTOBER（クロックトーバー）」を毎年10月に1ヵ月間にわたって開催している。

今年新たに登場するのは、ファン発インスピレーションによる作品「クラシック アンファゲッタブル レオパード ニーハイブーツ」をはじめとする3製品。



「クラシック アンファゲッタブル レオパード ニーハイブーツ」

「クラシック アンファゲッタブル レオパード ニーハイブーツ」は、筒丈90cmでクロックス史上もっとも背の高いシルエットを叶える一足となっている。ファンから寄せられた「クロックスならではの快適さと、スタイリッシュで高さのあるブーツが欲しい」というリクエストに応えて誕生。限定版のステートメントピースで、ふわふわのヴィーガンレオパード柄ファーに包まれ、バラやハート、チェーンなど17個のジビッツチャームが装飾されており、究極の自己表現が可能。冬にピッタリな素材感や大胆なデザインは、視線を集めると同時に、暖かさとワイルドさを兼ね備えたアイテムとなっている。



「クラシック アンファゲッタブル レオパード ブーツ」

「クラシック アンファゲッタブル レオパード ブーツ」は、100％テキスタイル素材のレオパードファジーアッパーで暖かさを実現した。ショート丈のブーツにはクロックスが開発した独自素材Croslite（クロスライト）を採用。軽量なのに衝撃を吸収することで、理想的なコンフォートを組み合わせた一足となっている。シルバーのハートやチェリー、ラメ入りの星など7つのジビッツチャームに加え、フットウェアの側面には新たにリベットループが付属する。カニカン付きのジビッツ チャームがペアごとに2個ついているため、カスタマイズの可能性は無限大になる。



「クラシック アンファゲッタブル レオパード クロッグ」

「クラシック アンファゲッタブル レオパード クロッグ」は、究極の心地よさを提供し、さらにパーソナライズの幅を広げる一足。沈み込むような柔らかさのフットベッドと、100％テキスタイル素材のレオパードファジーアッパーが、快適さと柔らかさを実現した。可動式のバックストラップもアッパー素材で覆われつつも4つのジビッツホールを備えているため、フットウェア全体に暖かい印象は残しつつ、クロックスらしいアレンジも楽しめる。フットウェアの側面にあるリベットループにはカニカン付きのジビッツチャームがペアごとに2個付属しており、今までにないカスタマイズを体験できる。

［小売価格］

クラシック アンファゲッタブル レオパード ニーハイブーツ：2万4200円

クラシック アンファゲッタブル レオパード ブーツ：1万2650円

クラシック アンファゲッタブル レオパード クロッグ：1万450円

（すべて税込）

［発売日］10月23日（木）

クロックス・ジャパン＝https://www.crocs.co.jp