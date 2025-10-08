井端監督が会見で名前を読み上げた

11月15、16日に東京ドームで行われる「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国」の出場選手が8日、都内のホテルで発表された。野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督がメンバー28人を読みあげた。ヤクルトの村上宗隆内野手や阪神の佐藤輝明内野手らは選外となった。

会見の冒頭で侍ジャパン強化委員会委員長の中村勝彦氏（日本野球機構事務局長）が「シーズン終了直後、クライマックスシリーズ（CS）、日本シリーズの試合が続く中で、コンディショニング面の不安もあり、今回の招集を見送った選手がいる」と説明。体調面などに配慮した選出であることを強調した。

セ・リーグを制した阪神からは打撃2冠の佐藤輝、村上頌樹投手、才木浩人投手ら主力選手。他にもヤクルトの村上、巨人の戸郷翔征といった“常連メンバー”はメンバーから外れた。パ・リーグからはソフトバンクの近藤健介外野手や周東佑京内野手、西武の今井達也投手、楽天の浅村栄斗内野手、日本ハムの清宮幸太郎内野手、オリックスの宮城大弥投手らの名前は入っていなかった。



韓国代表とは来年3月に同じ東京ドームで開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドで対戦する。WBCの1次ラウンドでは、日本は韓国、オーストラリア、チャイニーズタイペイ、チェコとともにプール Cに属して総当たりのリーグ戦を行い、上位2チームが米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われる準々決勝へ進出する。（Full-Count編集部）