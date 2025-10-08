「今年最高の新人」に世界が注目！“BTS・TXTの後輩”CORTIS、米ビルボード4週連続チャートイン

BIGHIT MUSICの新グループCORTIS（コルティス）が、米ビルボードチャートに4週連続ランクインし、“今年最高の新人”らしい勢いを見せている。

10月7日、米音楽専門メディアビルボードが発表した最新チャート（10月11日付）によると、CORTISのデビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』が「ワールドアルバム」2位、「トップカレントアルバム」24位、「トップアルバムセールス」27位にランクインした。イントロ曲『GO!』は「グローバル（米国を除く）」で165位を記録し、ロングランヒットの兆しを見せている。

彼らの勢いはSpotifyでも確認できる。10月5日時点の CORTISのSpotify月間リスナー数（過去28日間のユニークリスナー数）は734万5139人に達し、今年デビューした新人の中で最多を記録。既存の人気ボーイズグループと比較しても上位に位置する。特にこの数字は、デビューアルバム発売日（9月8日時点、約45万人）と比べて16倍以上の増加となり、急速に拡大するグローバルファンダムの存在を裏付けている。

公式活動終了後も、CORTISは世界の音楽市場で好成績を収め続け、さまざまな業界からラブコールを受けている。まず、エナジードリンクブランド「レッドブル（Red Bull）」とのコラボレーションが発表された。ブランドの歴史の中で、K-POPアーティストが公式パートナーとして契約を結ぶのは彼らが初となる。

また、韓国アーティストとして初めて、サッカー選手ソン・フンミンが所属する米MLSチーム「ロサンゼルスFC（LAFC）」の“オーナリーファルコナー（Honorary Falconer）”に選出された。さらに、米メジャーリーグ（MLB）は2025年ポストシーズンのプロモーション映像に『GO!』を採用し、世界的な注目を集めている。

なお、9月8日にHYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルに公開された『FaSHioN』のMVは、10月7日午前4時時点で再生回数1000万回を突破した。

