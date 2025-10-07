森星、大胆背中見せ超ミニ丈ワンピから美脚を披露！ 長過ぎる脚が際立つ圧巻スタイルの全身ショット
モデルの森星さんは10月4日、自身のInstagramを更新。超ミニ丈のワンピースから美脚を披露しました。
【写真】森星の超ミニ丈コーデ
背中が大きく開いたニットの超ミニ丈のワンピースを着用した姿を披露。白い衣装に黒いバッグが映えるコーデです。超ミニ丈のワンピからは、美脚がすらっと伸びていて、抜群のスタイルが際立っています。
(文:鎌田 弘)
美脚際立つショット森さんは「私も以前対談させて頂いた、イザベルマラン創業者のスピリットを体感できるポップアップが阪急うめだ本店『コトコトステージ31』にて10月7日まで発信中〜」とつづり、5枚の写真を載せています。
イベント出演の姿も普段からモデルショットなど美しい姿を投稿している森さん。9月29日にもGoogle Pixelのイベントに出席した際のショットを披露し、抜群のスタイルを見せていました。 興味のある人はぜひチェックしてみてくださいね。
