【名探偵コナン】石巻の街中で「石巻のヒーロー」放送記念企画を楽しもう！
2025年9月20日に放送されたアニメ『名探偵コナン』の石巻市を舞台にしたオリジナルエピソードを記念して10月11日（土）より、石巻のまちなかでイベントが開催される。
＞＞＞オリジナル缶バッジや展示のイメージをチェック！（写真10点）
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
そんなアニメ『名探偵コナン』の、2025年9月20日の放送回にて、宮城県石巻市を舞台にしたオリジナルエピソードが放送された。
その放送を記念した名探偵コナンのイベントが石巻のまちなかで行われる。各イベントを紹介していこう
まずは「名探偵コナン『石巻のヒーロー』パネル展」。こちらは、『石巻のヒーロー』制作エピソードやオリジナルキャラクター、作中でモデルとなった石巻のスポットの紹介、出演声優からのメッセージなどが展示される。会場は、いしのまきMANGA lab.ヒトコマ。
同会場では、8種類のキャラクターから好きな図柄を選び、自分で着色してオリジナル缶バッジを作成できる「名探偵コナン 缶バッジ作り」も行われる。
そして「『石巻のヒーロー』野外上映会 」。こちらは石ノ森萬画館に映し出される大迫力の画面で、『石巻のヒーロー』や、TVアニメ『コナン VS 怪盗キッド』が観られる。会場は、石ノ森萬画館川向いの堤防の、かわまちオープンパーク。
また、期間限定で「名探偵コナンプラザ」が石巻にオープン。コナンプラザ限定グッズも販売予定だ。場所は、いしのまき元気いちば 1F北側スペース。
ぜひこの機会に石巻を訪れて、『名探偵コナン』を満喫して、実際の石巻を体感してほしい。
