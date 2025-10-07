フットウエア「クロックス」が、サンリオの人気キャラクター「クロミ」とコラボレーションしたサンダル「クロミ クラシック クロッグ」と「キッズ クロミ クラシック クロッグ」を10月14日に発売します。

「大人用モデル」と「子ども用モデル」発売

今回発売されるコラボ商品は、クロミのパープルカラーをベースに、自分らしさ全開で笑ったりくつろいだりとさまざまな表情を見せるクロミのイラストを、フットウェア全体にプリント。“歩くたびに楽しくなる”ストーリー性のあるビジュアルが特徴で、アッパーには大きな「3Dジビッツ チャーム」が2つ付いています。

また、大人用モデルの「クロミ クラシック クロッグ」と、子ども用モデルの「キッズ クロミ クラシック クロッグ」があり、親子でおそろいコーデをすることができます。大人用モデルには、ふわふわのモコモコ素材やベロア素材のチャームを使用。さらに、くるぶしのストラップにもクロミのフェイスをあしらった特別仕様で、細部にまでこだわり抜いた「クロミづくし」のサンダルとなっています。

「クロミ クラシック クロッグ」は、サイズが22〜27センチで、価格は9900円（以下、税込み）。「キッズ クロミ クラシック クロッグ」は、サイズが18〜21センチで、価格が6050円です。

同社は「『なりたい自分になっちゃおう』という個性を応援するクロミのメッセージで多くのファンに愛されるクロミが、ついにクロックスとコラボレーションいたします。毎日の足元を、ちょっぴりいたずらで、思いきり個性的に演出。遊び心いっぱいのスタイルを思いきり満喫できる特別な一足で、この秋、足元から『自分らしさ』を解き放ちます」とコメントしています。