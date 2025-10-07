フランスのティックトッカーが狠躰祐錣鮖匹垢佞雖疇芦茲魴り返し、禁錮１年（うち６か月は執行猶予付き）の実刑判決となった。フランス紙リベラシオンが先日、報じた。

パリ刑事裁判所は１０月３日、ティックトックインフルエンサーのアミン・モヒートことイラン・Ｍ被告（２７）に対し、何も知らない一般市民に注射器で攻撃するふりをしたとして、「労働能力を失わせない武器を用いた暴力」の罪で、禁錮１年（うち６か月は執行猶予付き）の有罪判決を言い渡した。

イラン・Ｍ被告が６月、街中で通行人に狠躰祐錣濃匹垢佞雖瓩鬚靴討修陵融劼鯊真堯∋１董ε蟾討靴拭Ｆ芦茲砲蓮峩犬辰真法廚箸いΕャプションが付けられていた。

当時、警察には１４５件の通報があり、国中がパニックとなるほどだったが、実際の被害は１件もなかったという。

検察は９月５日の法廷で、被告が意図的か否かを問わず、このような行為で市民の不安を助長し、捜査当局を悩ませたと指摘し、禁錮１５か月（うち５か月は執行猶予付き）を求刑していた。

減軽されたことについて、弁護士マリー・クラレ・ド・フルリュー氏はリベラシオン紙に対し「この判決は初期の過熱した報道後、議論をより妥当な範囲に戻し、公共の秩序維持と依頼人の基本的権利のバランスをある程度取り戻したものだ」と述べた。

被告はまた、１５００ユーロ（約２６万４０００円）の罰金と３年間の武器所持・携帯禁止処分も受けた。

被告は「スペインやポルトガルで見たネット上の動画をまねして、こうしたいたずらをやってしまったのは本当に悪い考えだった。人を傷つけるなんて思ってもみなかった。自分のことしか考えていなかったのが間違いだった。自分の殻に閉じこもっていて、世の中の流れを知らなかった」と弁明を法廷で語った。